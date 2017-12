Oscarový Ang Lee začal nakrúcať svoj nový projekt v Malajzii

BRATISLAVA 7. septembra (SITA/AP) - Oscarový taiwanský režisér Ang Lee začal v Malajzii s nakrúcaním nového špiónskeho trileru Se jie v čínskom jazyku. Podľa fotografií zverejnených na čínskom serveri ...

7. sep 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA/AP) - Oscarový taiwanský režisér Ang Lee začal v Malajzii s nakrúcaním nového špiónskeho trileru Se jie v čínskom jazyku. Podľa fotografií zverejnených na čínskom serveri sina.com sa nakrúcanie začalo spoločnou modlitbou celého štábu s vonnými tyčinkami. Podľa internetovej stránky režisér pred prvým záberom objal čínsko-amerického herca Leehoma Wanga a rozdal členom štábu červené obálky s peniazmi pre šťastie. Filmovanie Lee prerušil v okamihu, keď sa neďaleko miesta nakrúcania konala v mešite bohoslužba. V správe sa neuvádzalo presné miesto nakrúcania, no podľa predchádzajúcich informácií by mali ísť o mesto Ipoh v v severnom štáte Penang. Dráma Se jie bude znamenať Leeov návrat k čínskym filmom. Jeho posledné dva filmy Hulk (2003) a Skrotená hora (2005) boli hollywoodskymi trhákmi. Nový triler bude nakrútený na motívy krátkej poviedky čínskej spisovateľky Eileen Chang, v ktorej sa skupinka mladých čínskych študentov pokúsi počas druhej svetovej vojny zavraždiť japonského šéfa tajnej služby. Vo filme sa objaví i Tony Leung Chiu-wai, ktorý na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes získal cenu pre najlepšieho herca, ako aj herecký nováčik Wei Tang. Predpokladá sa, že nakrúcanie sa z Malajzie presunie aj do Šanghaja a Hongkongu.