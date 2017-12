Kevin Costner otlačil ruky a nohy do betónu

7. sep 2006 o 9:22 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA/AP) - Oscarový herec a režisér Kevin Costner v stredu otlačil svoje ruky a nohy do vlhkého betónu pred Graumanovým Čínskym divadlom v Los Angeles a pridal sa tak k zástupu hollywoodskych hviezd. "Som dnes šťastný, no pripadám si previnilo," povedal 51-ročný herec. "Celý svoj život si žijem svoj sen. Mal som možnosť hrať správnych chlapov, bozkával som krásne ženy, zachraňoval som svet. Je to základ všetkých hollywoodskych filmov a sen každého muža," dodal. Costner začal svoju hviezdnu kariéru hlavnou úlohou v komédii Fandango (1985) a odvtedy sa mu ponuky na filmy iba hrnuli. Medzi najznámejšie bezpochyby patria Pole snov (1989) či JFK (1991). V roku 1990 jeho americký indiánsky epos Tanec z vlkmi vyhral Oscara za najlepší film a najlepšiu réžiu. Costner získal aj nomináciu v kategórii najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Medzi filmy pod jeho režisérskou taktovkou patria Posol budúcnosti (1997) a Krajina strelcov (2003). Pri ceremoniáli Costner poďakoval tak fanúšikom ako aj spolupracovníkom, scenáristom a režisérom i "kaskadérom, ktorí riskovali, aby som vyzeral silnejší alebo skákali ďalej než by som bol ja kedy schopný". Svoj dlhý príhovor skončil optimisticky. "Prajem dlhý život filmom a predstavám, ktoré ich poháňajú. Prajem dlhý život nášmu tvrdému boju za slobodu, ktorá nám ich umožňuje prinášať bez strachu či cenzúry," povedal. Jeho najnovší film Strážca, v ktorom si zahral aj Ashton Kutcher, sa do kín dostane 29. septembra.