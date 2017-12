Madonnna nadchla pražskú Sazka Arénu

7. sep 2006 o 11:39 TASR

Praha 7. septembra (TASR) Viac ako 17.000 divákov prišlo v stredu večer v Prahe na prvý z dvoch koncertov kráľovnej svetového popu, americkej speváčky Madonny. Vo vypredanej pražskej Sazka Aréne Madonna vystúpi aj dnes večer.

Madonna v Prahe za nadšenej reakcie publika predstavila najväčšie hity svojej vyše 25-ročnej speváckej kariéry, ako aj skladby z najnovšieho albumu Confessions On A Dancefloor.

Koncert bol rozdelený na štyri časti základnú, so skladbami ako Future Lovers či Get Together, tzv. beduínsku, v ktorom sa speváčka počas skladby Live To Tell objavila na šesťmetrovom kríži a pripomenula utrpenie 12 miliónov afrických detí s AIDS, ďalšiu časť dvojhodinového vystúpenia je možné nazvať pocta New Yorku, kde speváčka začínala, a štvrtá bola diskotéková časť, v ktorej zazneli aj skladby z platne Music.

Speváčka sa počas koncertu sedemkrát prezliekla a trikrát zmenila účes. Celý jej tím, v ktorom bolo aj 22 tanečníkov, si prezliekol až 400 kostýmov, ktoré pre Madonnu navrhuje svetoznámy módny návrhár Jean-Paul Gaultier.

Pražské vystúpenie Madonny bolo jej prvým koncertom v krajinách bývalého východného bloku. V Prahe bolo v publiku často počuť aj slovenčinu. Koncert si nenechali ujsť ani mnohé české celebrity, napríklad speváčka Lucie Bílá, alebo exprezident Václav Havel s manželkou Dagmar. Bývalý prezidentský pár sa s Madonnou pred koncertom dokonca osobne stretol a Václav Havel venoval speváčke niekoľko anglických prekladov svojich kníh.

Napriek tomu, že ceny vstupeniek na koncerty Madonny v Česku sa pohybovali od 3340 do 5010 Kč a predpredaj sa začínal v noci, oba pražské koncerty boli vypredané v rekordnom čase iba za desiatky minút.

Polícia a Česká obchodná inšpekcia nasadili v okolí Sazka Arény dve desiatky spoločných hliadok, ktoré mali za úlohu odhaľovať a pokutovať priekupníkov. Skrížiť plány špekulantom, ktorí ponúkali vstupenky aj za viac ako 10.000 Kč, sa pokúsila aj spoločnosť Sazka, ktorá tesne pred koncertom dala do predaja ešte niekoľko stoviek lístkov.

Iba týždeň pred koncertom česká polícia zatkla skupinu štyroch páchateľov, ktorí vyrobili asi 300 falošných vstupeniek na koncert Madonny. V menšom počte sa falošné vstupenky objavili aj pred koncertom. Usporiadatelia ich zabavovali - pochopiteľne bez náhrady. Madonna sa v Prahe ubytovala v luxusnom hoteli Four Season s výhľadom na Pražský hrad a Karlov Most, ale jej súkromný program je zahalený tajomstvom.

Po dvoch pražských vystúpeniach sa mala Madonna údajne v Prahe zdržať a vystúpiť v piatok 8. septembra s niekoľkými skladbami na Karlovom moste v rámci veľkolepej oslavy narodenín módneho návrhára Louisa Vuittona. Po vlne kritiky usporiadatelia zmenili miesto konania party a o účasti Madonny nie sú žiadne informácie.

Z Prahy by mala Madonna a jej početný sprievod, vrátane 24 kamiónov s javiskovou technikou a zvukovou aparatúrou, pokračovať do Moskvy. Turné The Confessions Tour odštartovala Madonna 21. mája a ukončí ho až 21. septembra v Japonsku.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) dem