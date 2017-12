Bob Dylan sa po 30 rokoch prebojoval na čelo hitparády

7. sep 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA/AP) - Americký spevák a hudobný skladateľ Bob Dylan sa opäť dostal na špicu hitparád, po prvý raz po 30 rokoch. Jeho najnovší album Modern Times sa vyšplhal na prvú priečku predajnosti albumov, keď sa ho za prvý týždeň od uvedenia na trh predalo 192 tisíc kusov. Tento kritikou vychválený album zopakoval úspech Dylanovho albumu Desire z roku 1976. Novinka speváčky Jessicy Simpson A Public Affair debutovala na piatej priečke so 101 tisíc predanými kusmi. Ide pritom o najrýchlejší predaj jej albumu v kariére. Je to zrejme spôsobené tým, že je to jej prvý album od rozvodu s Nickom Lacheym. Dievčenská skupina Danity Kane predala 117 tisíc kusov svojho debutového albumu Danity Kane, čím si vydobyla druhú priečku v hitparáde albumov. Ďalší debutový album Best Thang Smokin od rapera Younga Dra sa umiestnil na tretej priečke, keď sa ho predalo 104 tisíc kusov. Christina Aguilera sa so svojou novinku Back to Basics z prvého miesta posunula na štvrté, pričom ju od Jessicy Simpson delilo iba niekoľko sto predaných kusov.