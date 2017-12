Kennedyho centrum ocení piatich amerických umelcov

7. sep 2006 o 12:05 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA/AP) - Filmový režisér Stephen Spielberg, speváci Dolly Parton a Smokey Robinson, hudobný skladateľ Andrew Lloyd Webber a dirigent Zubin Mehta v decembri dostanú ocenenie Centra Johna F. Kennedyho pre herecké umenie. "Tento rok oceníme päť výnimočných medzinárodných umelcov, ktorých vytrvalý prínos v ich oblastiach pôsobenia je obdivuhodný," povedal Stephen A. Schwarzman, riaditeľ Kennedyho centra. "Zmenili kultúru našej krajiny i sveta," dodal. Umelci si svoje ocenenia prevezmú 3. decembra počas 29. ročníka udeľovania cien Kennedyho centra, pričom prenos z udeľovania bude vysielať televízna stanica CBS. Na galavečere sa zúčastní i prezident George W. Bush s manželkou Laurou. Deň predtým sa zúčastnia na večeri, ktorú pre nich usporiada ministerka zahraničných vecí Condoleezza Rice.

Steven Spielberg je držiteľom dvoch Oscarov za najlepšiu réžiu. Medzi jeho filmy patria i Čeľuste (1975), E.T. - Mimozemšťan (1982) či Schindlerov zoznam (1993). Dolly Parton sa považuje za kráľovnú americkej country hudby pričom na pódiách sa objavuje už viac ako štyridsať rokov. "Jej kreativita a duch z nej urobili najlepšiu veľvyslankyňu country hudby," povedal Schwarzman. Medzi hity Smokeyho Robinsona patria piesne ako Tracks Of My Tears, Tears Of a Clown či I Second That Emotion. Andrew Lloyd Webber skomponoval hudbu k muzikálom ako Cats (1998), Jesus Christ Superstar (1973) a Evita (1996). Je držiteľom siedmich cien Tony a troch cien Grammy. Zubin Mehta bol hudobným riaditeľom Newyorskej filharmónie v rokoch 1978 až 1991. Predtým bol hudobným riaditeľom Montrealského symfonického orchestra a Losangelskej filharmónie.