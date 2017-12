Never Say Never speváčky Kim Wilde vyjde 11. septembra

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - Anglická popová speváčka Kim Wilde sa vracia na hudobnú scénu. Dvadsaťpäť rokov po vydaní debutového singla Kids In America, vychádza jej desiaty album Never Say Never.

Nahrávka obsahuje šesť nanovo nahratých hitov a osem úplne nových piesní. Pilotný singel You Came sa objavil v éteri v auguste. Štyridsaťpäťročná speváčka počas svojej kariéry predala viac ako 30 miliónov kusov svojich platní. Stala sa tak jednou z najúspešnejších britských umelkýň histórie. O produkciu albumu Never Say Never, ktorý by sa mal na pultoch hudobných predajní objaviť 11. septembra, sa postaral Uwe Fahrenkrog-Petersen.