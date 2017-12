Madonna v Prahe – úspešná šou celebrity

Turné k albumu Confessions On A Dance Floor bolo prvou Madonninou návštevou Prahy. Rovnomenná platňa je návratom k diskotékovému zvuku zo začiatku 80. rokov, keď v New Yorku začínala kariéru ako tanečnica a neskôr ako speváčka.

8. sep 2006 o 9:00 PETR VIZINA pre SME(Autor je redaktor denníka Lidové noviny)

FOTO – ČTK

Mediálna horúčka

Českých médií sa odvtedy, keď jedna z najväčších hviezd hudobného šoubiznisu ohlásila najprv jednu a potom dokonca dve zastávky v Prahe, zmocnila horúčka. Vygradovala krátko po Madonninom príchode a skončila sa reprízou koncertu o deň neskôr.

So speváčkou sa v Prahe dokonca stretol bývalý prezident Havel s manželkou a venoval jej dve zo svojich kníh preložených do angličtiny.

Napriek vysokej cene sa lístky rýchlo rozchytali. S koncertom, počas ktorého sa Madonna objaví na niekoľkometrovom lesklom kríži, mali problémy iba zástupcovia niektorých cirkví. Vytvorený mediálny obraz tak nemal vlastnosť, ktorá je vo všetkých Madonniných provokáciách v rôznej intenzite vždy prítomná – nadhľad a humor.

Madonna je pre svojich fanúšikov idolom, ktorý nepredáva len hudbu, ale aj sám seba. Presnejšie, svoj mediálny obraz, ktorý už vyše dve dekády intenzívne vytvára. Hudba je teda iba jedným z dielov šoubiznisovej skladačky, ktorú Praha včera videla vôbec po prvýkrát.

Koncert pre oči

Súčasné turné je skôr prepracovaným vizuálnym zážitkom ako koncertom v tradičnom zmysle. Madonna svoj večer poskladala zo štyroch základných častí - v tej prvej, nazvanej podľa svojho jazdeckého úboru, znejú veci z posledného albumu (Future Lovers, Get Together či Jump) spoločne s hitom Like A Virgin, ktorý ju ako začínajúcu speváčku kedysi preslávil.

Ďalšiu časť otvorila sekvencia, ktorá sa dala nazvať „všetka ťažoba sveta“. Z plátna zazneli krátke príhovory týraných detí, mladých gangstrov, ktorí „vlastne nechceli nikoho zastreliť“, objavili sa fotografie afrických sirôt, ktorých rodičia zomreli na AIDS. Prítomnosť kríža, na ktorom následne Madonna zaspieva baladu Live To Tell, tu však vôbec nevyznela ako paródia alebo výsmech kresťanstva, ako naznačovali protestujúce cirkvi.

Madonnine proklamácia k svetovému mieru, chudobe či náboženskej tolerancii majú skôr predvídateľnú povahu reklamy na prací prášok. Svojim fanúšikom podáva myšlienky pekne „po lopate“ a k tomu sa bombastické rekvizity hodia.

Pocta New Yorku, kde Madonna svoju kariéru tanečnice a speváčky začala, otvorila časť nazvanú podľa piesne punkových Sex Pistols Never Mind The Bollock v podobe piesne I Love NY a pokračuje skladbou Ray Of Light z rovnomenného albumu, ktorý Madonna nahrala s producentom Williamom Orbitom.

Konečne (aj) v Čechách

„Tak som sa konečne dostala do Čiech,“ povedala Madonna z pódia. „Prepáčte, že mi to trvalo tak dlho.“ Vzápätí ukážkou z albumu Music, diela vynikajúceho francúzskeho producenta Mirwaisa, odštartovala poslednú, diskotékovú časť večera. V nej vyzvala halu skandovať mierové heslá, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani starí hipisáci.

Dvojhodinová šou mala vrchol tam, kde navodila atmosféru newyorských diskoklubov v čase, keď sa Madonna snažila presadiť, naopak najslabším momentom bola skladba La Isla Bonita, keď sa hala zmenila na gýčový karaoke bar polepený farebnými plagátmi s delfínmi a palmami.

Vďaka Madonninej mnohotvárnej osobnosti to bol večer otvorený interpretáciám – videli sme „veľký rokenrolový švindeľ“ úspešnej celebrity, ale nie príliš kvalitnej speváčky alebo záblesk slávy impéria, ktoré si krehká svetlovlasá žena vybudovala rokmi usilovnosti a cieľavedomej práce? Najskôr oboje. Našťastie to bolo celkom zábavné.