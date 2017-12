Po dvadsiatich rokoch stále na tróne

Kráľovná popu. Zatiaľ čo jej mužský náprotivok Michael Jackson tento titul rokmi stratil, medzi ženskými speváčkami sa zatiaľ nenašla žiadna, ktorá by dokázala tromfnúť dlhoročné úspechy Madonny (48).

8. sep 2006 o 12:00 (peb)

Ako to táto v podstate priemerná speváčka robí, že na vrchole popularity sa drží už vyše dvadsať rokov? Dôkazom neutíchajúceho úspechu je aj súčasné turné k poslednému albumu Confessions on a Dance Floor, na ktoré sú zvedavé milióny fanúšikov po celom svete.

Madonna, vlastným menom Louise Veronica Ritchieová, predtým Cicconeová, sa narodila 16. augusta 1958 v americkom štáte Michigan talianskemu otcovi a francúzskej Kanaďanke. Keď mala šesť rokov, matka jej zomrela na rakovinu.

V roku 1977 sa presťahovala do New Yorku, kde pracovala ako servírka. Istý čas to dokonca skúšala s hrou na bicie v rockovej kapele, rýchlo si však uvedomila, že tadiaľ cesta medzi špičku nevedie.

Prvý singel Everybody jej vyšiel v roku 1982, skutočne preraziť sa jej však podarilo až o dva roky neskôr, keď naplno zabodovala s prvým superhitom Like a Virgin. Popularite pesničky výrazne pomohlo aj vyzývavé sexuálne podanie v živom vysielaní hudobnej televíznej stanice MTV, ktorej vplyv začal rásť aj vďaka Madonne.

Kontroverzná skladba speváčke priniesla prvý konflikt s konzervatívnou časťou americkej spoločnosti a zároveň pri nej okamžite pochopila veľký potenciál vizuálnej kultúry. Už video­klipy k jej prvým pesničkám patria medzi najinovatívnejšie vôbec a efektné kostýmy, netradičné pódiové rekvizity, svetlá sa spolu s tanečníkmi stali neodmysliteľnou súčasťou všetkých jej šou.

Prvé búrlivé manželstvo s hercom Seannom Pennom skrachovalo, ale v osemdesiatych rokoch by sme v šoubiznise ťažko našli úspešnejšiu speváčku. Sklamanie v súkromnom živote si vynahradila obrovským komerčným úspechom albumov True Blue (1986), Who’s That Girl (1987) a Like A Prayer (1989).

Režisér Miloš Forman vo svojej autobiografii úsmevne spomína, ako mladučkú Madonnu prehliadol pri konkurze do legendárneho filmu Vlasy, to ju však z hereckej kariéry nevychýlilo. Na prelome ôsmej a deviatej dekády šokovala otvorenými sexuálnymi témami vo filme S Madonnou v posteli (z rovnakého obdobia pochádza aj album Erotica).

Neskôr sa prevtelila do spasiteľskej úlohy argentínskej Evity, ženy argentínskeho diktátora v rovnomennej snímke z roku 1996. V bondovke Die Another Day si strihla učiteľku šermu a pre film napísala aj titulnú pieseň. Kritici si však na jej kreáciách pravidelne zgustli a obdarovávali ju Zlatými malinami pre najhoršie herečky.

Ako milovníčka a pozorná sledovateľka nových trendov svoju hudobnú kariéru neskôr nasmerovala k elektronickej tanečnej scéne a ponúkla vydarený album Ray Of Light (1998). Tanečnej hudby sa drží aj dnes - dôkazom toho je zatiaľ posledná štúdiová nahrávka Confessions on a Dance Floor, ktorú vydala vlani.

Veľká odporkyňa súčasného amerického prezidenta Georgea Busha, zanietená milovníčka mystickej kabaly, žena so sociálnym cítením a schopná obchodníčka zároveň je úspešná aj preto, že odjakživa sa vedela obklopiť tými správnymi ľuďmi.

Dnes je vydatá za britského režiséra Guya Ritchieho. Spolu s ním a s dvomi deťmi sa usadila na anglickom vidieku.