Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

8. sep 2006 o 0:00

Laterna Magika uvedie príbeh Casanovu

Predstavenie ukazuje jednu z možností výkladu života Giacoma Casanovu, ktorý sa stal pre históriu symbolom neúnavného a vášnivého zvodcu žien. Zároveň je známe, že tento svetobežník bol na svoju dobu neobyčajne vzdelaným človekom, ale zomrel zabudnutý a nešťastný na zámku v Čechách. Zostali iba jeho pamäti, z ktorých vychádza aj tento príbeh. Chlapec, ktorý sa pred divákmi zmení na mladého muža bozkom sudičky, sa na karnevale v Benátkach úprimne zaľúbi do mladej Angeliky. Dievča však utečie a Casanova ju potom celý život hľadá, nachádza a opäť stráca. Časom dosiahne úspech aj bohatstvo, obdiv i nenávisť, avšak unudený a sám. Jeho túžba po Angelike, ktorá je v kláštore, ale nikdy nevyhasne. Na sklonku života ho nakoniec čaká poznanie, že za všetkou vášňou, za všetkými láskami bola len chorobná láska k sebe samému. Jeho životná cesta sa blíži ku koncu, zostávajú len spomienky a osamelosť. Casanova - 8. a 9. september, Laterna Magika, Národní 4, o 20.00. (ani)

foto - www.laterna.cz



NÁRODNÍ MUZEUM

Fotografická výstava Pavla Pecháčka

Pohľadnice z našich karbónových pralesov (do septembra)

Krásy a vzácnosti tropickej flóry v zbierkach Národného múzea (do 17. 9.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Núbia v čase faraónov (do 29. 10.)

Stavby Mayov a Inkov. Výstava fotografií Dr. Edgara Knoblocha (do 1. 10.)

Kórejské tradície (do 24. 9.)

Tapa a netkané látky z tichomorských ostrovov (do 22. 10.)

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO MARIONET

8. - 12. 9. Don Giovanni o 20.00

14. 9. Don Giovanni o 20.00

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

10. 9. Každý rok ve stejnou dobu o 19.00

11. 9. Frankie a Johnny ve svitu luny o 19.00

12. 9. Blbec k večeři o 19.00

13. 9. Maratón o 19.00

14. 9. Další roky ve stejnou dobu o 19.00

IMAGE

8. a 9. 9. The best of Image o 20.00

10. 9. Fiction o 20.00

11. 9. Black box o 20.00

12. 9. Black box o 18.00 a 20.00

13. a 14. 9. Cabinet o 20.00

STÁTNÍ OPERA PRAHA

8. 9. Sicilské nešpory o 19.00

9. 9. Aida o 19.00

10. 9. Popelka o 14.00 a 19.00

12. 9. Sen noci svatojánské 20.00

13. 9. Lazebník sevillský 19.00

14. 9. Tosca o 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

8. 9. Arkádie o 19.00

9. 9. Balet Praha junior o 19.00

10. 9. Richard III. o 19.00

12. 9. Don Pasquale o 20.00

13. 9. Škola pomluv o 19.00

14. 9. Kouzelná flétna o 19.00

KLUBY A KONCERTY

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

8. 9. Šeherezáda, Poľovnícke tance, Kartinky o 20.00

8. 9. Richard Pachman - live koncert o 21.00

8. 9. Exotic night - tanečné predstavenie o 22.00

8. 9. Michael Jackson - Romantika o 23.00

9. 9. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 20.00

9. 9. Exotic night - tanečné predstavenie 21.00

9. 9. The Time of my Love - hudba z klasických baletov o 22.00

9. 9. Ludwig van Beethoven - 9. symfónia d mol o 23.00

10. 9. Vangelis & Kitaro - Oceán, Nebo a Zem o 20.00

10. 9. Andrea Bocelli - Romanza o 21.00

10. 9. Trojica tenorov - Pavarotti, Carreras, Domingo o 22.00

10. 9. Jurassic Park & Godzilla - hudba z filmu o 23.00

11. 9. Al Bano - Carrisi (Concerto classico) o 20.00

11. 9. Slávne témy romantických koncertov o 21.00

11. 9. To najlepšie zo svetových muzikálov o 22.00

11. 9. Gladiátor - hudba z filmu o 23.00

12. 9. Guiseppe Verdi - výber z opier o 20.00

12. 9. Londýnsky Symfonický Orchester hrá rock o 22.00

12. 9. Queen - Goodbye, Freddie o 23.00

13. 9. W. A. Mozart - Pražská symfónia a g mol o 20.00

13. 9. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 21.00

13. 9. Vangelis - 1492: Dobytie raja o 22.00

13. 9. Titanic - J. Horner - hudba z filmu o 23.00

14. 9. Trojica tenorov - Pavarotti, Carreras, Domingo o 20.00

14. 9. London Symphonic Orchestra hrá rock o 22.00

14. 9. Pearl Harbor - hudba z filmu o 23.00

KLUB ROXY

8. 9. Tomáš Haverlík @ Roxy o 22.00

9. 9. Elektra o 22.00

10. 9. Celia Mara: Bastardista o 19.30

11. 9. Free mondays o 20.00

12. - 14. 9. Midweek lounge o 22.00

ROCK CAFÉ

8. 9. Bek ofis, Reskata o 19.30

9. 9. Uhlí, Far crap o 19.00

12. 9. Orangecap, My first date, Snack shit 007 o 19.00

13. 9. Jull Dajen a Bratranci Veverkové o 19.00

14. 9. Black pearl a Checkpoint o 19.30

RC KAIN

8. 9. Markýz John o 20.30

9. 9. Glock 22 + Foxy Lady + The Fingers o 20.30

11. 9. Second band o 20.30

12. 9. Bajonet + Greedy Invalid + Self Defence o 20.30

13. 9. Empire o 20.30

14. 9. Dymytry o 20.30

AGHARTA JAZZ CENTRUM

8. 9. Yvonne Sanchez Brazil Groove o 21.00

9. 9. Conection - Josef Fečo o 21.00

10. 9. Matěj Benko Trio o 21.00

11. 9. Hot line o 21.00

12. 9. František Uhlíř team o 21.00

13. 9. Petr Zeman quintet o 21.00

14. 9. Luboš Andršt group o 21.00

PALÁC AKROPOLIS

9. 9. Besh O DroM o 19.30

12. 9. The Fialky + Nežfaleš o 19.30

14. 9. Vladivojna La-Chia & Banana o 19.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

SAZKA ARENA

22. 9. Pearl Jam o 20.00 (jv)