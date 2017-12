Pouličné divadlá zažiaria na ostrove

Ostrov pri lodeniciach v Budapešti neznamená len niekoľkodňový letný hudobný festival. Tento priestor už druhý rok poskytuje úžasnú scenériu pre svetové pouličné divadlá. V tomto roku sa tu prezentujú dve divadlá so svojimi predstaveniami, ktoré odohrajú priamo v prírode pod šírym nebom. V pondelok 11. septembra sa o 21.00 bude prezentovať Divadlo ôsmeho dňa (Teatr Ósmego Dnia) z Poľska s divadelnou hrou Archa. V utorok 12. septembra o 23.00 sa predstaví Theater Titanick z Nemecka so svojou zaujímavou hrou Firebirds. Šiesti piloti sa snažia upútať pozornosť obecenstva a divákov a dokázať, že práve ich lietadlo je to najkrajšie, najlepšie, ktoré vzlietne do neba. Ohnivá šou s oceľovými strojmi uchváti každého.

Hajógyári Sziget, pondelok 11. a utorok 12. septembra. (kimr)

FOTO - www.kulturinfo.hu