Nezvyčajná výstava o ešte nezvyčajnejších predmetochVýstava sa svojou koncepciou dôsledne zameriava na výber predmetov, ktoré sú pre dnešnú generáciu detí a mládeže, ale i mnohých dospelých už nezvyčajné alebo priam neznáme. V priestoroch sály Detského múzea je pripravený výber takmer sto predmetov, rozdelených do piatich celkov. Prvý ponúka hádanie predmetov z troch možností. Druhú skupinu exponátov môžu návštevníci vyhľadávať a určovať podľa žartovne poňatých popisov na hracej karte. Tretiu skupinu predmetov môžu návštevníci identifikovať podľa pripravenej kartotéky. (ani)

Výstava To tu ešte nebolo!!! - Moravské zemské múzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8. Výstava potrvá do 7. októbra.