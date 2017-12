viedeň

DIVADLÁ

8. sep 2006 o 0:00

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

8. 9. J. W. Goethe: Torcuato Tasso o 19.00

9. 9. J. Nestroy: Smrteľná úzkosť o 19.30

11. a 12. 9. Y. Reza: Umenie o 20.00

15. 9. H. Hesse: Stepný vlk o 19.30

Akademietheater, Listzstrasse 1

8. 9. J. Fosse: Spánok o 19.00

9. a 10. 9. P. Handke: Nerozumní vymrú o 19.30

11. 9. M. Gorkij: Malomeštiak o 20.00

12. 9. I. Bauersima, R. Desvignes: Boulevard Sevastopoľ o 20.00

14. 9. R. Schimmelpfennig: Žena z minulosti o 20.00

HUDBA - ROCK, POP,

JAZZ A ETNO

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

9. 9. Nick Simper & Good Old Boys 20.00

10. 9. Nico Suave, Franky Kubrick, Pat Cash, Audiofest o 20.00

14. 9. Planet Future Festival Rock: Chesper, Rebel Relaunch, Sunstone, Xenesthis o 20.00

Arena, Baumgasse 80

8. a 9. 9. 2nd Arena Rockabilly Stomp o 18.00

11. 9. On Parole o 20.00

13. 9. Shai Hulud + Remembering Never 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

8. a 9. 9. Mojo Blues Band o 21.00

11. 9. 18th Street Saxophone Quintett o 21.00

12. 9. Vienna String Quartett o 21.00

13. 9. Edith Klug o 21.00

14. 9. Ed Partyka's - "Trombone Choire"o 21.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10

8. 9. Tsatsiki Connection o 19.30

9. 9. Sandra Pires: "Destino" o 19.30

12. 9. Max und Moritz & Herr Krampl o 19.30

13. 9. Marwan Abado solo o 19.30

14. 9. Erika Pluhar & Klaus Trabitsch Trio o 19.30

RÔZNE PODUJATIA

1. 9. - 8. 10. United Buddy Bears - putovná inštalácia 140 medvedíkov prezentovaná pred kostolom Karlslirche

VYBRANÉ VÝSTAVY

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 1. 10. Why Pictures Now

do 29. 10. Joseph Beuys

do 26. 11. Review

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

od 6. 9. Markus Lüpertz

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 17. 9. Giambologna

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia