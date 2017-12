Ellen DeGeneres bude moderovať 79. udeľovanie Oscarov

BRATISLAVA 8. septembra (SITA/AP) - Americkú moderátorku a komičku Ellen DeGeneres vybrali ako moderátorku 79. ročníka udeľovania cien americkej filmovej Akadémie. Bude to jej vôbec prvé moderovanie Oscarov.

8. sep 2006 o 10:10 SITA

Ceny Emmy moderovala komička dvakrát, raz bola v úlohe spolumoderátorky, dvakrát moderovala aj ceny Grammy. "Ellen DeGeneres sa narodila, aby moderovala udeľovanie cien Akadémie," uviedla producentka Laura Ziskin v oficiálnom stanovisku. "Už teraz môžem povedať, že posunie latku veľmi vysoko tak pre seba, ako aj pre všetkých nás, ktorí program budeme pripravovať. Teraz už len potrebujeme veľa skvelých filmov," dodala. V poradí už 79. udeľovanie Oscarov sa uskutoční v nedeľu 25. februára v hollywoodskom Kodak Theatre. Tohtoročné udeľovanie Oscarov v marci moderoval komik Jon Stewart, známy z programu The Daily Show. DeGeneres je moderátorkou relácie The Ellen DeGeneres Show, ktorá od uvedenia na televízne obrazovky v roku 2003 získala 15 cien Emmy. DeGeneres účinkovala i v sitcome Ellen spoločnosti ABC v rokoch 1994 až 1998 a sitcome The Ellen Show spoločnosti CBS v rokoch 2001 až 2002. Hrala i v zopár hollywoodskych filmoch a je autorkou niekoľkých kníh. "Keď mi Laura Ziskin zavolala, bola som unesená. Sú dve veci, ktoré som vždy veľmi chcela. Jedna je moderovanie Oscarov. Druhá, že mi zavolá Laura Ziskin. Môžete si byť istí, že toto si do denníka zapíšem," uviedla v stanovisku komička.