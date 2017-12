V Toronte sa začal 31. Medzinárodný filmový festival

Toronto 8. septembra (TASR) - V kanadskom Toronte sa vo štvrtok začal 31. výročný Medzinárodný filmový festival. Ide o najvýznamnejšie podujatie tohto druhu v Severnej Amerike a považuje sa za prvú zastávku na ceste k Oscarom.

Kritici však už vopred upozorňujú publikum, že optimisticky ladené filmy budú skôr zriedkavosťou. Mnohé z 352 snímok, ktoré budú na festivale počas viac ako desiatich dní premietať takmer 24 hodín denne, odrážajú predovšetkým bezútešný stav súčasného sveta.

Viac než 250 filmov je venovaných témam ako sú smrť, umieranie, choroby, vojna, znásilňovanie, politika a násilie.

Festival otvorili slávnostným predstavením inuitskej snímky "The Journals of Knud Rasmussen", venujúcej sa téme ničenia kultúry obyvateľov severských oblastí Kanady európskymi kresťanmi.

Jedným z najočakávanejších je 143-minútový film "Babel", ktorý režíroval uznávaný mexický režisér Alejandro Gonzalez Inarritu a v ktorom hrá Brad Pitt. Snímka pojednáva o neschopnosti jednotlivých kultúr vzájomne komunikovať.

Červený koberec na festivale je pripravený pre hviezdy ako Brad Pitt, Sean Penn, Kate Winsletová, Russell Crowe, Will Ferrell, Penelope Cruzová, Dustin Hoffman, Rachel Weiszová, Jennifer Lopezová, Sharon Stonová a Demi Moorová.

Najočakávanejším momentom podujatia je premiéra filmu, ktorý nemá žiadnu hereckú hviezdu, zato však provokatívny názov a myšlienku - "Death of a President". Ide o britskú snímku nakrútenú dokumentárnym štýlom, pojednávajúcu o tom, aký dopad by mal prípadný atentát na amerického prezidenta Georgea W. Busha, predovšetkým pokiaľ ide o vojnu v Iraku a občianske práva a slobody.

V očakávaní toho, že film vyvolá kontroverzné reakcie, vo festivalovom sprievodcovi je označený iba pod iniciálami "D.O.A.P."

Nejde však o jediný film s politickou tematikou, ktorý by mohol v Toronte vyvolať podobné odozvy.

Kontroverzný režisér Michael Moore bude hovoriť o odozvách na jeho protibushovskú dokumentárnu snímku "Fahrenheit 9/11" a predstaví časť svojho nového filmu "Sicko", ktorý si berie na mušku zdravotný systém v USA.

Z filmov považovaných za možných adeptov na Oscarov premietnu snímky "All the King's Men" režiséra Steven Zailliana so Seanom Pennom ako politickým demagógom v hlavnej úlohe a "The Last King of Scotland" Kevina MacDonalda, v ktorom účinkuje Forest Whitaker ako diktátor Idi Amin.