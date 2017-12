Richard Gere prišiel nakrúcať na Balkán

8. sep 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 8. septembra (SITA/AFP) - Americký herec vo štvrtok pricestoval do Chorvátska, kde začne s nakrúcaním hollywoodskeho filmu o prenasledovaní Radovana Karadžiča, bývalého bosniansko-srbského lídra a hlavného vinníka za balkánsku genocídu. Gere bude počas nakrúcania filmu Spring Break in Bosnia režiséra Richarda Sheparda bývať v luxusnej vile v Záhrebe. Vo filme stvárni novinára, ktorý sa snaží vypátrať Karadžiča, ktorý je ešte vždy na úteku. S filmovaním by sa malo začať už v utorok 12. septembra. Iba niekoľko scén sa odohrá v Chorvátsku, zvyšok sa nakrúti v susednej Bosne. Produkčná spoločnosť Scout film doposiaľ neprezradila, kto, ak vôbec niekto, bude hrať úlohu Karadžiča, ktorý stále uniká pred spravodlivosťou Medzinárodného súdneho tribunálu. Bosniansko-srbský čelí obvineniam, podľa ktorých nariadil v roku 1995 zmasakrovanie ôsmich tisícov moslimských mužov v Srebrenici počas bosnianskej občianskej vojny. Išlo pritom o najväčšiu masovú popravu na európskom kontinente od druhej svetovej vojny. Predpokladá sa, že Karadžič a jeho hlavný spojenec Radko Mladič sa skrývajú niekde v Srbsku alebo Čiernej hore. Shepardov film bude nakrútený na motívy článku, ktorý pre časopis Esquire napísal novinár Scott Anderson. Podľa scenára sa Gereho postava rýchlo dostane do problémov s miestnymi obyvateľmi, ktorí si o ňom myslia, že pracuje pre CIA. Príchod známeho herca na letisku v Záhrebe vzbudil pozornosť množstva novinárov. Gere sa novinárom ospravedlnil, že je po ceste unavený a potrebuje si oddýchnuť.