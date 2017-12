Elton John predstavil skladby z pripravovaného albumu

BRATISLAVA 8. septembra (SITA/AP) - Aj napriek tomu, že je jednou z najväčších hviezd populárnej hudby v histórii, britský hudobník Sir Elton John sa vo svojich 59 rokoch vzdal nádeje na nahratie hitu.

"Naše dni na výslní sú už preč," povedal John v stredu na koncerte v New Yorku. "Ale nám je to jedno." Spolu so svojím dlhoročným skladateľským partnerom Berniem Taupinom sa rozhodli, že sa zamerajú viac na kvalitu než na slávu. Počas benefičného koncertu na podporu svojej charitatívnej nadácie predstavil i niekoľko nových skladieb. "Teraz sme sa dostali k trochu strašidelným veciam, tak pre nás, ako možno aj pre vás," zavtipkoval John pri predstavovaní nového materiálu. Počas dvojhodinového koncertu v Frederick P. Rose Hall v Lincolnovom džezovom centre, John vysvetlil inšpiráciu pre skladby na novom albume The Captain and the Kid, ktorý sa na pulty predajní dostane 19. septembra. Ako uviedol, je to doplnok k jeho klasickému albumu Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy z roku 1975. "Bol to naozaj album o tom, ako sa vyrovnávame s neúspechom. Ďalších 36 rokov sme sa vyrovnávali s úspechom," povedal John. Medzi novými skladbami bola i pieseň Tinderbox, odkazujúca na problémy, ktoré Taupin a John mali ako kreatívni partneri. Skladbu Wouldn't Have You Any Other Way (NYC) venoval britský hudobník mestu New York. Okrem toho zahral aj svoje najväčšie hity ako Tiny Dancer, Rocket Man, Bennie and the Jets a Believe o sile lásky. Vo štvrtok večer John vystúpil v známej Radio City Music Hall na podujatí Fashion Rocks spolu s Beyoncé Knowles, Kanyem Westom, Nelly Furtado, skupinou Black Eyed Peas a mnohými ďalšími.