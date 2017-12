Nu Jazz Dayz_FM piaty raz v Bratislave

8. sep 2006 o 16:02 SITA

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Piaty ročník hudobného festivalu Nu Jazz Dayz_FM privíta Bratislava začiatkom októbra. V piatok 6. októbra festival otvorí slovenská speváčka Tina, po ktorej sa predstaví česká kapela Lesní Zvěř. Miloš Rejsek a jeho kolegovia v súčasnosti pracujú na debutovom albume pod dozorom producenta Dušana Neuwertha. Live predvedú ako znie spojenie funku, jazzu, blues a drum'n'bassu. Jazz, bosa novu a sambu sľubuje počas piatkového večera poľsko-kubánska speváčka Yvonne Sánchez. Neoficiálnym headlinerom piatkovej noci bude maďarský projekt Yonderboi and the Kings Of Oblivion. Prvý nu-jazzový večer uzavrú poľskí Bikiniinspector & Squal.

Sobotňajší večer odštartuje slovenský Foolcut alias Dušan Vančo so svojím inovatívnym pohľadom na jazzovú hudbu. Na pódiu ho budú sprevádzať Indosh Joe (perkusie) a Dj Lixx (scratching). Bratři Orffové predvedú folktroniku na český spôsob. Portugalský projekt Micro Audio Waves sa na Slovensku predstaví po prvý raz, no po hravom a spontánnom vystúpení, ako je u nich zvykom, však určite nie posledný. Trojica si za svoj ostatný album No Waves odniesla prestížnu Qwartz Electronic Music Award. Vydavateľstvo Etage Noir Recordings príde do Bratislavy zastúpiť jeho zakladateľ Marcus Füreder osobne. To najlepšie zo svojej tvorby ponúknu aj Parov Stelar & The Wolf Myer Orchestra z rakúskeho Linzu. Prestížne britské vydavateľstvo Ninja Tune na piatych Nu Jazz Dayz_FM zastúpi dvojica Chris Vogado a Neil Combstock, známa ako Zero dB. Predstavia svoj hard jazz, hip-hop, house a electro v latinskom a africkom šate.

Organizátori pre nedočkavcov pripravili aj "zahrievacie kolo" v podobe warm-up party s Bikiniinspector & Squal a Alexom Svensonom. Tí sa predstavia vo štvrtok 5. októbra v bratislavskom Subclube.