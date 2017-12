Švihák bez obrúčky - Hugh Grant

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Britský herec Hugh Grant, celým menom Hugh John Mungo Grant, sa narodil 9. septembra 1960 v Londýne.

8. sep 2006 o 15:00 SITA

Šarmantného Granta neprehliadne v spoločnosti nikto nielen pre jeho výšku 180 centimetrov, ale aj silný britský prízvuk. Grant vyrastal v západnom Londýne. Jeho otec James podnikal s kobercami, matka Finvola bola učiteľka. Mladík nemal v škole žiadne väčšie problémy, vyznačoval sa šikovnosťou, vďaka čomu sa neskôr dostal na Oxford, kde si za hlavný študijný odbor zvolil angličtinu. V tom čase ho už ale viac vábilo herectvo ako štúdium jazyka. Vážne sa ním začal zaoberať počas posledného roka na univerzite.

Grant debutoval v roku 1982 filmom Privileged. Onedlho sa začal venovať divadlu a práci v televízii. Na medzinárodné uznanie čakal ešte do roku 1987, kedy za úlohu vo filme Maurice (1987) získal hlavnú cenu v kategórii Najlepší mužský herecký výkon na Benátskom filmovom festivale. Svoje umenie zdokonaľoval aj v ďalších filmoch ako napríklad Impromptu (1991), kde si zahral Chopina. V roku 1993 využil jedinečnú príležitosť hrať po boku amerického herca Anthonyho Hopkinsa vo filme Súmrak dňa. Do povedomia divákov a Hollywoodu sa ale dostal najmä vďaka komédii Štyri svadby a jeden pohreb (1994), ktorá mu vyniesla Zlatý glóbus. Vo filme odmietol hrať akékoľvek scény, pri ktorých by musel byť obnažený.

Po hercovom boku sa dlho objavovala príťažlivá herečka a modelka Elizabeth Hurley, s ktorou sa stretol v roku 1987 pri nakrúcaní filmu Remando al viento (1988) v Španielsku. Miláčik britského publika vo filme stvárnil Lorda Byrona a ona zasa Claire Clairmontovú. Dvojica spolu neskôr založila spoločnosť Simian Films. Prvý film, ktorý spoločne vyprodukovali, pochádzal z medicínskeho prostredia. Smrtiaca liečba (1996) si však vyslúžila poriadnu kritiku. V roku 1995 ho na Sunset Bulvári v Hollywoode prichytili v spoločnosti prostitútky Divine Brown. Hugh okrem pokuty dostal aj dvojročný podmienečný trest. Jeho kariéra, ako aj vzťah s Elizabeth sa otriasol v základoch, ale odolal. Magazín Empire ho v tom istom roku zaradil do stovky najsexi hercov histórie. Po rozchode ostali s Liz veľmi dobrými priateľmi. Keď sa jej narodil syn Damian, Hugh sa ochotne stal jeho krstným otcom. O rok neskôr sa dostal do štvorky najúžasnejších britských hercov.

Na herecké výslnie sa ale vrátil až v roku 1999, keď si zahral v romantickej komédii Notting Hill po boku Julie Roberts. Úspech mali aj ďalšie romantické snímky, v ktorých sa objavil, ako Denník Bridget Jones (2001) s Renée Zellweger alebo Dva týždne na zaľúbenie (2002) so Sandrou Bullock. Slovenskí filmoví diváci ho mohli naposledy vidieť v pokračovaní príbehu Bridget Jones s podtitulom S rozumom v koncoch (2004). Napriek tomu, že láska je ústrednou témou väčšiny jeho filmov, Hugh v lásku na prvý pohľad neverí a dodnes nenosí na prste obrúčku. Je však zasnúbený s Jemimou Goldsmith Khan.

Spracované podľa: www.imdb.com, www.csfd.cz, en.wikipedia.org, www.tiscali.co.uk, movies.sacticket.com.

dm;sp;xd