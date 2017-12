Hudobník, ktorý dokáže prekvapiť - Moby

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Moby, vlastným menom Richard Melville Hall, sa narodil 11. septembra 1965 v Spojených štátoch Amerických. Prezývku Moby dostal ešte v detstve po hlavnom hrdinovi románu ...

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Moby, vlastným menom Richard Melville Hall, sa narodil 11. septembra 1965 v Spojených štátoch Amerických. Prezývku Moby dostal ešte v detstve po hlavnom hrdinovi románu Moby Dick, ktorého autorom je jeho prastrýko Herman Melville. Moby vyrastal v mestečku Darien v štáte Connecticut. O otca prišiel, keď mal len dva roky a preto ho vychovávala iba matka. Tá ho však vo všetkých jeho aktivitách súvisiacich s hudbou veľmi podporovala.

Keď mal Moby desať rokov, učarovala mu klasická gitara, no neskôr ho oslovil punk. Jeho láska k hudbe bola taká silná, že koncom 80. rokov začal znova experimentovať a vydal sa cestou housovej hudby. Do povedomia techno scény sa dostal veľmi rýchlo vďaka tanečným hitom, ako napríklad Go, Drop A Beat, alebo Next Is The E. V tomto období vyšli vo vydavateľstve Instinct Records tri jeho albumy. Po prvom s titulom Moby, nasledoval Early Underground a napokon Ambient v roku 1993. Ďalší jeho album Everything Is Wrong predstavoval radikálnu zmenu, v rámci ktorej demonštroval svoj slobodný postoj k hudbe. Okrem elektrických mixov na nej predviedol svoju hudobnú univerzálnosť. Práve tento album prehĺbil ešte viac hranicu medzi Mobyho fanúšikmi a kritikmi. Nasledovný projekt Animal Rights z roku 1996 je ešte viac kontroverzný. Práve v čase, keď sa všetci popoví umelci snažili preraziť elektronickou hudbou, pre Mobyho prestala byť zaujímavá. Miesto toho vydal album plný hardrocku. Po celý čas, čo tvoril hudbu, ho na albumoch sprevádzali ženské hlasy, no na albume Animal Rights sa sústredil na svoje vlastné vokály. Jeho skladby na ňom sú slabo zrozumiteľné, pretože ich prehlušujú silné zvuky gitár. Verných fanúšikov z Veľkej Británie potešila limitovaná edícia cédečka Little Idiot, ktorá vyšla iba na ostrovoch. Moby vtedy všetkým naservíroval symfonickú inštrumentálnu hudbu. Niektoré z trackov na tomto nosiči vyšli neskôr aj v Spojených štátoch pod názvom AR. V roku 1997 Moby vydal aj kompiláciu skladieb s názvom I Like To Score, ktoré sa objavili aj v niektorých filmoch. Album Play priniesol ešte väčšiu hudobnú lahôdku. Moby na ňom pracoval dvanásť mesiacov a možno ho považovať za doposiaľ najčitateľnejší a hudobne jednotný. "Keby bol album Play divadelnou hrou, museli by ju tvorcovia rozdeliť do troch dejstiev," povedal o projekte jeho autor. Prvé dejstvo pôsobí ako hľadanie a objavovanie tajov hudby. Druhé dejstvo zdôrazňuje jeho povinnosť pracovať s hlasom a vytvárať vokály. Posledné dejstvo je plné inštrumentálnej hudby. Lepidlo, ktoré to všetko drží pohromade sú hip-hopové prvky. V septembri roku 1998 ponúkol Moby hudobnému trhu bluesové tóny v podobe singlu Honey, ktorý média označili ako jasavý diamant. Zaujímavosťou je, že na všetkých hudobných nástrojoch v piesni hral on sám. V roku 2002 uviedol album 18 a o tri roky presvedčil o svojich kvalitách albumom Hotel. Na svojej oficiálnej stránke nedávno ohlásil vydanie svojich najväčších hitov s názvom Go - The Very Best Of Moby. Album, ktorý prinesie 15 piesní, vyjde 6. novembra. Nový singel New York New York, v ktorom si vokály zaspievala Debbie Harry, predstavia 23. októbra.

Spracované podľa: www.moby.com, en.wikipedia.org, www.nndb.com.