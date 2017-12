Premiére muzikálu Neberte nám princeznú tlieskal aj Meky, Marika neprišla

Bratislava 9. septembra (TASR) - S niekoľkominútovým standing ovation vyvrcholila v piatok večer prvá premiéra divadelnej verzie muzikálu Neberte nám princeznú!

9. sep 2006 o 3:58 TASR

Potlesk si už počas predstavenia vyslúžili nielen hlavní predstavitelia, ale i detskí herci, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou tejto hry. Katku si na prvej premiére zahrala herečka Mirka Partlová a zaľúbeného Mira v typickom prúžkovanom svetri Ján Slezák. Ten bol pritom ešte v piatok ráno na chirurgii a z kolena mu "ťahali vodu". "Strašne to bolí, a to mi môj lekár vraví, že som ľudský pitbul. Dnes som mal teda dosť veľký problém, ale nejako som to zvládol," povedal po premiére Slezák, ktorý na sebe nedal nič znať, spieval, tancoval a prítomné lieky v tele prezrádzalo snáď iba zvýšené potenie.

V divadelnej verzii muzikálu, ktorý na Novej scéne režijne naštudoval Ján Ďurovčík, počuť všetky známe hity. Či už sú to Tri slová, Šaty alebo Dvaja. Oproti filmu dostali väčší priestor aj rodičia Katky, ktorých si v piatok večer zahrali Sisa Sklovska a Juraj Ďurdiak.