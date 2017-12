V Benátkach sa rozdávali Zlaté levy

BRATISLAVA 10. septembra (SITA/AFP/AP) - Sošku Zlatého leva v hlavnej kategórii filmov si zo 63. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach (MFF) odniesol v sobotu večer čínsky film režiséra ...

BRATISLAVA 10. septembra (SITA/AFP/AP) - Sošku Zlatého leva v hlavnej kategórii filmov si zo 63. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach (MFF) odniesol v sobotu večer čínsky film režiséra Zhang Ke Jia - Sanxia Haoren. Režiséra rozhodnutie poroty prekvapilo, pretože sám favorizoval film Emilia Esteveza - Bobby, o zavraždení Roberta Kennedyho a drámu The Queen o týždni, ktorý nasledoval po smrti princeznej Diany. Snímka Sanxia Haoren, ktorú diváci v Benátkach videli pod anglickým názvom Still Life, sa natáčala v starej dedine, ktorú museli zbúrať, aby na jej mieste vyrástla najväčšia vodná elektráreň na svete, známa ako Three Gorges Dam. Film je o ľuďoch, ktorí žili v regióne a museli ho opustiť. Za špeciálny označila tento film aj predsedníčka poroty Catherine Deneuve.

Prestížnu sošku v kategórii Najlepší herec získal miláčik Hollywoodu, americký herec Ben Affleck. Odbornú porotu presvedčil vďaka postave vo filme Allena Coultera Hollywoodland. Film je dramatizáciou vyšetrovania smrti televíznej hviezdy - Georgea Reevesa, ktorý zažiaril v 50-tych rokoch v seriáli Adventures of Superman.

Za najlepší ženský výkon porota ocenila Helen Mirren. Ako kráľovná Alžbeta II. účinkovala vo filme Stephena Frearsa - The Queen. Historická dráma The Queen okrem toho získala Zlatého leva aj za najlepší scenár. "Som iba malou čiastočkou DNA tohto filmu," povedala skromne 61-ročná herečka. Za otca celého filmu označila scenáristu Petra Morgana a za jeho otca zasa režiséra Frearsa.

Strieborného leva za druhý najlepší film festivalu získal Alain Resnais za snímku Private Fears in Public Places. Resnais sa na MFF v Benátkach vrátil po 45 rokoch od uvedenia jeho filmu L'Année derniere a Marienbad, ktorý tu vtedy získal Zlatého leva. Jeho nový film je adaptáciou rovnomennej hry britského scenáristu Alana Ayckbourna. Rozpráva príbeh šiestich ľudí, ktorí sa snažia nájsť a spoznať vlastnú identitu. Ako prostriedky pri hľadaní im slúžia alkohol, sex a náboženstvo.

Za objav roka získal Strieborného leva film Nuovomondo režiséra Emanuela Crialesa. Ide pritom o kategóriu, v ktorej porota môže ale nemusí cenu udeliť. Film poodhaľuje príbeh sicílskej rodiny, ktorá na začiatku 20. storočia opustila domov a vydala sa na cestu do Ameriky.

Špeciálnu cenu poroty získal film Mahmúd-Salecha Harúna - Daratt. Dej filmu sa odohráva počas občianskej vojny v Čade. Zaujímavosťou je, že ide vôbec o prvý africký film takto vysoko hodnotený na MFF v Benátkach za posledných 19 rokov.

Cenu Marcella Mastroianniho pre najlepšieho mladého herca, respektíve mladú herečku získala Isild Le Besco za film L’intouchable režiséra Benoîta Jacquota. Špeciálneho leva získali aj Jean-Marie Straub a Daniele Huillet za nové inovácie jazyka. Víťazstvo v kategórii Najlepšia kamera získal za film Children of Men mexický režisér Alfonso Cuarón. Za technický prínos do filmu v Benátkach ocenili Emmanuela Lubezkiho. Hlavnú cenu Horizons za najlepší dokument získal Spike Lee, autor snímky When the Levees Broke.