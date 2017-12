Zvíťazil film, ktorý ani nebol

Z dvadsaťjeden súťažných filmov 63. ročníka medzinárodného festivalu v Benátkach porota pod vedením Catherine Deneuveovej určila za absolútneho víťaza - ten dvadsiaty druhý. Zlatého leva za najlepší film získala čínska snímka Sanxia haoren (Still Life) re

Čínsky režisér Jia Zhang-Ke preberá z rúk predsedníčky poroty benátskeho festivalu Catherine Deneuveovej Zlatého leva za svoj film Sanxia haoren (Still Life). FOTO – TASR/AP

žiséra Jia Zhang-Ke, ktorá nefigurovala v oficiálnom programe ani v iných materiá­loch.

Uviedli ju ako „filmové pre­kvapenie“ až v utorok 5. septembra hneď v dvoch festivalových ki­nách naraz o polnoci, takže ju vlastne takmer nikto nevidel, neboli k nej pripravené žiadne tlačové materiály ani obrázky, dodnes nefiguruje ani v internetových archívoch festivalu, neobjavovala sa v žiadnych anketách a rebríčkoch, nikto o nej nič nevie.

Kráľovná je najúspešnejšia

Najúspešnejším filmom sa však s cenou za najlepší ženský herecký výkon pre Helen Mirrenovú a cenou za scenár pre Petra Morgana stala Kráľovná režiséra Stephena Frearsa o konflikte britského premiéra Tonyho Blaira s kráľovnou Alžbetou II. po tragickej smrti princeznej Diany.

Cenu za réžiu si z benátskeho Lida odniesol francúzsky klasik Alain Resnais za sympatickú filmovú adaptáciu komornej divadelnej tragikomédie Alana Ayckboutra Private Fears in Public Places. Cenu za mužský herecký výkon získal Ben Affleck za rolu frustrovanej televíznej hviezdy seriálu o Supermanovi v kriminálnej dráme z 50. rokov Hollywoodland (réžia Allen Coulter).

Štvorhodinová obžaloba

Už tretí rok sú všetky tri festivalové prehliadky súťažné, takže i sekcia Horizonty mala porotu. Tá v kategórii dokumentárnych filmov ocenila štvorhodinovú obžalobu amerického režiséra Spika Leeho When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts, odhaľujúcu príčiny katastrofálneho dosahu hurikánu Katrina na New Orleans: nedôslednosť, ľahostajnosť a úsilie boháčov ochrániť svoje milionárske štvrte na úkor tých chudobnejších.

Lev budúcnosti je cena, udeľovaná najlepšiemu debutujúcemu režisérovi, a predstavuje 100-tisíc dolárov a ďalších 40-tisíc eur od spoločnosti Kodak. Osobitná porota ich tohto roku pririekla dvo­jici Petrovi Brosensovi a Jessike Woodworthovej za snímku Khadak, ktorá sa odohráva v súčasnom Mongolsku, kde mladý Bagi netúži po ničom inom, len stať sa šamanom.

Benátky budú mať konkurenciu v Ríme

Od nástupu nového riaditeľa Marca Muellera sa benátsky festival začal usilovať o dôsledný výber filmov. Zdá sa, že úsilie začína prinášať ovocie: festivalové publikum (ktorého bolo menej ako po iné roky, azda i preto, že v októbri sa má po prvý raz konať konkurenčný veľký medzinárodný filmový festival v Ríme) si mohlo vyberať z mnohých predstavení neveľkého počtu 63 dlhometrážnych i krátkych diel bez stresu a zhonu.

Na svoje si prišli i fanúšikovia filmových hviezd a bulvárnych klebiet, veď medzi hosťami festivalu boli aj Kenneth Branagh, Adrien Brody, Meryl Streepová, Lindsay Lohanová, Scarlett Johanssonová, Ben Affleck, Sandra Bullocková, Bob Hoskins, Juliette Binocheová a ďalší slávni herci. Odborný program okrem premiér nových filmov tvorili aj desiatky seminárov, workshopov, diskusií a prezentácií.

Hoci teda najstaršiemu filmovému festivalu na svete (prvýkrát sa konal roku 1932) pribudne i doma v Taliansku silná konkurencia, o svoje popredné miesto vo svete filmového umenia sa báť nemusí.