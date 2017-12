CD

nové CD na trhu

11. sep 2006 o 8:13

Elvis Movies

RCA/Sony BMG

Tento album je súčasťou šesťdiskovej tematickej kompilácie (Rock, Country, Inspirational, Movies, R&B, Live). Od roku 1956 do roku 1969 hral Elvis Presley v 31 filmoch, čo znamená 2 - 3 tituly ročne. Jedenásť soundtrackov k nim sa dostalo do top 10. Napriek tomu jeho herecké výkony i niektoré filmové piesne nepatria k tomu najlepšiemu z jeho tvorby. V tom neprebernom množstve sa však nájde i zopár klenotov, ktoré dodnes patria ku klasike, takmer všetky sú na tomto albume.

Hoci medzi 24 digitálne remastrovanými piesňami (Love Me Tender, Loving You, Jailhouse Rock, King Creole, Blue Hawaii, G. I. Blues či Viva Las Vegas) chýba napríklad Can't Help Falling in Love (pretože film Blue Hawaii, podobne ako ostatné je zastúpený len titulnou melódiou), táto kompilácia by nemala chýbať v zbierke žiadneho fanúšika filmovej hudby.

Účastníci zájezdu

EMI

Autorom hudby k filmu podľa bestselleru Michala Viewegha je Oskar Petr. Bývalý člen skupiny Marsyas sa dostal k tejto práci po prvý raz a mal neľahkú úlohu. Film je totiž skladačkou epizód s mnohými hrdinami, a tak musel napísať a nahrať jednotlivé témy spájajúce scény hlavných postáv tak, aby evokovali príbuznosť.

Oskar Petr je podpísaný i ako autor hudby a textu titulnej piesne Nevinná, ktorá je na albume v podaní Davida Krausa a jeho skupiny i v inštrumentálnej podobe. I keď v jej závere počuť inšpiráciu beatlesáckou Let It Be. Že by vplyv Krausových coververzií z úspešnej show jeho otca? Petrove kompozície dopĺňajú spevácke a gitarové vsuvky vicemiss Jitky Kocurovej a dialógy, ktoré však tentoraz nefungujú tak dobre ako vo filme.

Dead Man Walking

Legacy/Sony BMG

Krátko po Top Gune je tu ďalšie zberateľské vydanie úspešného soundtracku. Tentoraz o desať rokov mladšieho a navyše doplneného o DVD Not in Our Name, the Dead Man Walking Concert so záznamom vystúpenia hviezd ako Eddie Vedder, Jeff Ament, Lyle Lovett, Ani Difranco či ex-Doors John Densmore.

Tim Robbins zaslal hrubý zostrih filmu Mŕtvy muž prichádza niekoľkým hviezdam hudobného neba (Bruce Springsteen, Suzanne Vega, Johnny Cash, Tom Waits, Patti Smith) a po jeho zhliadnutí takmer všetky prispeli na soundtrack. I keď vo filme nakoniec odzneli len štyri ich pôvodné kompozície, album sa stal vyhľadávanou kolekciou najmä pre fanúšikov frontmana skupiny Pearl Jam. Spojenie Eddieho Veddera s Nusrat Fateh Ali Khanom v piesňach Face of Love a The Long Road patrí k nezabudnuteľným. Pôvodný soundtrack dopĺňa jeden bonus - Vedderov Dead Man. (mu)