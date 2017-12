Film The Covenant rozbehol slabú hollywoodsku jeseň

11. sep 2006 o 10:35 SITA

BRATISLAVA 11. septembra (SITA/AP) - Film The Covenant, príbeh o tínedžeroch s nadprirodzenými schopnosťami, ktorí sa snažia zničiť jeden druhého na internátnej škole, sa dostal na čelo rebríčka návštevnosti v USA a Kanade, keď za uplynulý víkend zarobil v prepočte 265 miliónov korún. Novinka bola v poradí deviatym filmom spoločnosti Sony Screen Gems, no jej úvodný zisk bol ďaleko za ziskom filmu V moci diabla (2005), ktorý presne v tom istom období pred rokom zarobil v prepočte viac ako 885 miliónov korún. "Letná sezóna skončila naozaj vysoko, ale jeseň sa rozbehla dosť pomaly," povedal Paul Dergarabedian, prezident spoločnosti Exhibitor Relations, ktorá sleduje zisky z návštevnosti kín. "Nepredpokladám, že niekto dúfal, že v otázke ziskov urobí dieru do sveta," dodal. Film The Covenant sa premietal v 2 681 kinosálach a v priemere na kinosálu zarobil v prepočte viac ako 99 tisíc korún. Z prvého miesta odsunul jednotku z minulého týždňa, futbalovú drámu spoločnosti Disney, film Invincible. Tento film s Markom Wahlbergom v hlavnej úlohe sa prepadol až na tretie miesto so ziskom 171 miliónov korún. Kým film The Covenant zaujal predovšetkým mladých divákov, staršie obecenstvo pomohlo filmu Hollywoodland prebojovať sa až na druhú priečku so ziskom 177 miliónov korún. V tejto dráme spoločnosti Focus Features o smrti televízneho Supermana Georgea Reevesa z roku 1959 sa predstavili Ben Affleck, Diane Lane a Adrien Brody. Film uviedlo 1 548 kín a v každom kine zarobil v priemere 114 tisíc korún, čo bol najvyšší priemer na kinosálu z prvej desiatky najúspešnejších filmov. Treťou novinkou uplynulého víkendu bol film The Protector, ktorý sa so ziskom 147 miliónov korún umiestnil na štvrtom mieste. Diváci už v piatok 8. septembra posunuli zisk filmu Piráti Karibiku – Truhlica mŕtveho muža za magickú hranicu jednej miliardy dolárov (29,5 miliardy korún). To sa v histórii podarilo iba dvom filmom - Titanic (1997) a Pán prsteňov: Návrat kráľa (2003). Po desiatich týždňoch zarobil pirátsky príbeh s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe na celom svete 12,2 miliardy a v USA 17,3 miliardy.