Muž v čiernom - Johnny Cash

11. sep 2006 o 12:11 SITA

BRATISLAVA 11. septembra (SITA) - Johnny Cash sa narodil 26. februára 1932 v Kingslande, v americkom štáte Arkansas. V rodnom liste mal miesto krstného mena uvedené iniciály J. R. Cash, pretože jeho rodičia sa nevedeli dohodnúť na mene. Jeho otec Ray a matka Carrie Rivers boli menej majetní farmári. Detstvo preto strávil v Dyesse pri práci na bavlníkovom poli. Na gitare sa naučil hrať pomerne skoro, prvú dostal v deň svojich 10. narodenín. Jeho starší brat Jack tragicky zahynul pri práci na mlyne v roku 1944. Malý J. R. vtedy začal písať a skladať. So spevom začal neskôr na pôde strednej školy, ale vďaka miestnemu rádiu ho spoznalo široké okolie. V roku 1945 ho matka poslala k učiteľovi spevu, no ten mu po tretej hodine povedal, že nemá dovoliť, aby mu niekto zmenil jeho prirodzenú farbu hlasu.

V roku 1950 J. R. zmaturoval a odišiel do Detroitu, kde pracoval pre automobilovú spoločnosť Pontiac, do mesiaca sa však vrátil domov a

nastúpil do armády. Keďže armáda neakceptovala adeptov bez krstného mena, rozhodol sa, že sa bude volať John. Pôsobil na vojenskej leteckej základni v Lacklande, neskôr ho poslali do Landsbergu v Nemecku. Práve tam si založil prvú hudobnú skupinu Landsberg Barbarians.

Traduje sa, že bol prvým "imperialistom", ktorý vedel o Stalinovej smrti, pretože ako vojak odpočúval vzdušný priestor v Landsbergu.

Po návrate z Nemecka sa presťahoval do Memphisu v Tennessee, kde pracoval pre spoločnosť Chevrolet. Brat Roy ho predstavil Lutherovi M. Perkinsovi a Marshallovi Grantovi, ktorí sformovali skupinu The Tennessee Two (neskôr s W. S. Hollandom známi ako The Tennessee Three). Skupina hrávala s Johnom na rôznych miestnych podujatiach a neskôr ho sprevádzala počas úspešnej kariéry. V roku 1954 sa John zosobášil s Vivian Liberto.

Keď však v roku 1955 podpísal zmluvu so spoločnosťou Sun Records, z Johna sa razom stal Johnny. Kariéru odštartoval práve podpísaním spomínanej zmluvy. V tom čase sa americkým éterom šírili skladby Elvisa Presleyho či Jerryho Lee Lewisa. Amerika sa zbláznila z Rock'n'Rollu. Johnny prerazil skladbami Hey Porter a Cry Cry Cry. V roku 1955 sa narodila aj jeho prvá dcéra Rosanne. Neskôr sa mu v rokoch 1956, 1957 a 1961 narodili ďalšie tri - Kathleen, Cindy a Tara. Jeho manželstvo prechádzalo ťažkými skúškami najmä počas koncertných turné. Na jednom z nich stretol speváčku June Carter, s ktorou sa zosobášil v roku 1968. Práve June spolu s Merle Kilgore napísali skladbu Ring of Fire, z ktorej sa stal hit. Pôvodne ju spievala Junina sestra. Pieseň popisuje jej bolesť, ktorú prežívala, keď sa ako vydatá žena zamilovala do ženatého Casha.

V 60-tych rokoch sa Johnny ocitol pred súdom. Dôvodom bolo pašovanie amfetamínových pilúl z Mexika do USA. V rovnakom čase začal nielen pašovať drogy, ale aj koketovať s alkoholom, amfetamínmi a barbiturátmi. Aj keď dôvody, prečo mal skončiť vo väzení, by sa našli, do väzenia sa dostal spolu sedemkrát za rôzne priestupky, vždy však iba na deň. Jeho najznámejšia aféra sa týkala pašovania narkotík v puzdre od gitary. Prichytili ho vtedy v Texase a o rok neskôr v štáte Mississippi.

Zo začiatku v Johnnyho tvorbe dominovala téma chudobných farmárov, ľudu, z ktorého vzišiel. Nezabúdal na svoj pôvod a nehanbil sa zaň. Ochotne vystupoval vo väzniciach, čím si získal ešte väčšiu popularitu. Aj keď sa radí k spevákom a skladateľom štýlu country, uznáva ho nielen táto obec. Odkedy zložil hit The Man in Black, vystupoval pred obecenstvom iba v čiernom oblečení. "Obliekam si čiernu, pre chudobných a biednych, tých čo žijú v beznádeji, pre hladujúcu časť mesta, nosím ju pre väzňa, ktorý trpí za svoj čin...," presne to spieva Cash v skladbe. Na začiatku každého koncertu sa "Muž v čiernom", ako si hovoril, predstavil obecenstvu slovami : "Hello, I'm Johnny Cash". V dlhom čiernom koženom kabáte, ktorý bol v silnom kontraste s typickým cowboyským šatníkom country spevákov tej doby, vystupoval na pódium aj vo svojej televíznej relácii v rokoch 1969 až 1971. Vo svojej autobiografii z roku 1997 ale napísal, že s kapelou koncertovali v čiernom, lebo to bola jediná farba, v ktorej mali tričká a nohavice všetci jej členovia.

Talentovaný hudobník žil v Tennessee, kde bola ideálnejšia klíma na tvorenie country hudby. Istú časť života strávil v Memphise, no neskôr presídlil do Nashvillu, kde susedil s Royom Orbisonom. Keď Orbisonov dom vyhorel a zomreli mu dvaja synovia, Johnny sa nevedel z tragédie priateľa spamätať. Údajne ním udalosť tak zatriasla, že vyvolala duševnú krízu. Neúspešne si siahol na život a neskôr konvertoval. Stal sa baptistom a vďaka pevnej viere prekonal aj drogovú závislosť. Silné emócie pretavil do jedného zo svojich najlepších albumov pod názvom Johnny Cash at Folsom Prison. K väzňom začal počas koncertov vo väzniciach cítiť čosi silné. V júli 1972 sa stretol s prezidentom Richardom Nixonom a prezentoval mu svoju úpravu reformy väzenského systému.

V roku 1980 ho uviedli do siene slávy - Country Music Hall of Fame. Tento hudobný žáner sa však v 80-tych rokoch zdal byť prekonaný. Len málokto veril, že country má ešte reálne opodstatnenie a je predajné.

Veľký návrat pripravil pre svojich fanúšikov v roku 1994 albumom American Recordings. O dva roky neskôr sa podpísal pod album Unchained, v roku 2001 vyšiel Solitary Man a v roku 2002 The Man Comes Around. V roku 2005 vyšiel posmrtne set piatich CD Johnnyho Casha s názvom Unearthed.

Johnny Cash zomrel 12. septembra 2003 v nemocnici v Nashville. Príčin bolo viacero, pod jeho zdravotný stav sa však výrazne podpísala cukrovka a respiračné problémy.

Medzi najznámejšie skladby jeho kariéry patria Big River, Folsom Prison Blues, I Walk the Line, Hurt, Nine Inch Nails Cover, ale nebránil sa ani cover verziám. Úspech si poistil skladbami Ring of Fire, Daddy Sang Bass či Orange Blossom Special. Na svojom konte má 149 albumov, no mnohé z nich boli výberové alebo prespievané cover verzie.

Fanúšikov si získal už albumom Johnny Cash With His Hot and Blue Guitar v roku 1957. Nasledovali albumy Johnny Cash Sings the Songs That Made Him Famous, The Fabulous Johnny Cash, Hymns by Johnny Cash, Songs of Our Soil a Greatest Johnny Cash. V 60-tych rokoch vyšili albumy Johnny Cash Sings Hank Williams, Ride This Train, Hymns from the Heart, The Sound of Johnny Cash a asi dve desiatky ďalších. V tomto Cashovom plodnom období naspieval aj Ballads of the True West (1965), Everybody Loves a Nut (1966) a v roku 1967 s manželkou June album Johnny Cash & June Carter: Jackson. So 60-tymi rokmi sa rozlúčil albumom Got Rhythm (1969). Zaujímavosťou je, že v roku 1970 vyšlo pod jeho menom 16 albumov, do veľkej miery však išlo o kompilácie. Úspech zaznamenal aj v 70-tych a 80-tych rokoch. Najznámejšími albumami sú At Folsom Prison (1968), At San Quentin (1969), American Recordings (1994), Unchained (1996), American III: Solitary Man (2000), American IV: The Man Comes Around (2002) a Unearthed (2003). Za 50 rokov sa ich predalo asi 50 miliónov kusov, z posledných cítiť smútok, utrpenie, ale aj vykúpenie. Johnny Cash je držiteľom niekoľkých cien Grammy a CMA. Účinkoval vo viacerých televíznych filmoch, napríklad The Pride Of Jesse Hallam a Murder In Coweta County.

Vie sa o ňom, že sa od Nixonových čias priatelil s každým americkým prezidentom. Najmenej si rozumel s Billom Clintonom a Georgeom W. Bushom, najviac s Jimmym Carterom, ktorý však nebol príbuzným jeho manželky June.

SPRACOVANÉ PODĽA: johnnycash.com, en.wikipedia.org.