Nový album Jany Kirschner by sa mal objaviť na jar 2007

Bratislava 11. septembra (TASR) - Očakávaný, európsky album slovenskej speváčky Jany Kirschner by sa mal na trhu objaviť už na jar budúceho roka.

Prvá lastovička v podobe úvodného singla sa však chystá vyletieť už niekedy koncom tohto roka. "Platňa je nahratá, teraz sa vraciam do Anglicka, pretože potrebujem robiť nejaké rozhovory, pohybovať sa a zaujať v európskych kluboch ako Jana Kirschner," hovorí s úsmevom speváčka, ktorá uplynulých zopár týždňov strávila na Slovensku a do Londýna sa vracia koncom septembra. Hoci sa vydanie jej na slovenské pomery netradičného albumu chystá už nejaký ten čas, ona má na to vcelku jednoduché vysvetlenie. "Jednoducho sa dva roky hľadalo miestečko v hudobnej Európe, kde by som sa mohla dostať. Našlo sa asi po roku a pol hľadania a teraz konečne začína pracovať na tom, že Jana Kirschner nebude len slovenská speváčka, ale aj európska," vysvetľuje a priznáva, že hoci má z toho veľký strach, s troškou nadhľadu sa to dá nazvať veľkým dobrodružstvom a tým pádom sa na to aj teší.

Album bude pochopiteľne celý v angličtine, hudbu aj texty si Jana písala sama. A bolo to podľa nej viac ako zaujímavé. "Cez deň som sa totiž učila rozprávať v hovorovej britskej angličtine a večer študovala texty iných spevákov. Prečítala som asi dvesto textov, či už od Boba Dylana alebo iných a snažila sa učiť poetickú angličtinu. Prvé dva mesiace boli ťažké, ale potom sa mi už zdala angličtina výborná. Aj keď mi slovenčina veľmi chýba!," dodáva s úsmevom. Album nahrávali muzikanti, ktorí hrali napríklad s Norah Jones, ale aj mladí britskí hudobníci. "Ťažko povedať, aký to bude štýl. Niečo medzi Norah Jones, Jackom Johnsnom či Jamie Cullumom. Je to jednoducho krásna hudba, pesničky, ktoré sú mne blízke. Teším sa a som veľmi spokojná," vraví.