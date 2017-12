Jay-Z stelesnil americký sen

„Ste do prdele tu? Poznáte meno Jay-Z?“ Mladí ľudia natlačení v sále bratislavskej Expo arény pod pódiom odpovedajú obrovským krikom. Štvortisícový dav sa teší a zdvíha ruky. Keď Hova, ako si Jay-Z nechá tiež hovoriť, zistí, že ľudia sú „tu“, odpaľuje prv

12. sep 2006 o 10:20 PAVOL REMIAŠ



ú vec.

Keď sa svetlo stlmí, ľudia sediaci na tribúne vidia pod sebou stovky namodralých svetielok. To fanúšikovia zo všetkých sídlisk hlavného mesta, zo sídlisk ostatných slovenských a niektorých českých, poľských či maďarských miest vyberajú mobily a fotia.

Pod pódiom stoja najmladší. Ostatní si skôr kúpili lístky na sedenie hore na tribúne a z pohodlia sledujú, ako český predskokan, známy raper Orion v úlohe dídžeja zahrieva publikum. O chvíľu ho strieda Johny Mečoch s tanečnou skupinou. Usmievavé tínedžerky skvele tancujú na hudbu, v ktorej slovenskí raperi hovoria o je**vých štrnástkach a o nenávisti. Zvláštna kombinácia.

Ešte na pódium vyjde organizátor, aby povedal tlačenici, že je v záujme bezpečia pohnúť sa o pár metrov, a potom už prichádza jedna z najväčších rýb, aké kedy ulovili slovenskí promotéri. V Prahe Jay-Z nevystupoval, priletel z Krakova. Niektorí fanúšikovia veria, že prišla aj jeho mladá družka Beyoncé Knowles a kolovali reči, že dokonca dajú aj spoločný duet. Kto vie?

Chlapík v kapucni, v širokých gatiach, s reťazami, so slnečnými okuliarmi, s talentom a charizmou dokáže komunikovať nad rámec žánru hip-hop. Oslovuje niečím univerzálnym, cítiť to vo vzduchu. Tento raper z klipov MTV a šéf obrovského vydavateľstva Rockafella Records sa objaví sám, krytý len dídžejom Greenom Lanternom, belochom.

Prvé, čo udiera do uší, je neskutočná sila zvuku sprevádzaného prehnanými vibráciami basov. Ten zvuk je až bodavo silný. „Nečuduj sa, Incheba je betónová krypta so zlou akustikou, aby to znelo, musia ten zvuk trochu prepísknuť,“ kričí mi do ucha známy, ktorý sa živí ako zvukový technik.

Už počas prvej skladby odchádza na chodbu niekoľko ľudí. Ukazujú si na uši a nevyzerajú nadšene. Ale šou pokračuje. Jay-Z bez zbytočných slov začína druhú skladbu a prizýva si takzvaného hypemana, teda ďalšieho rapera, ktorý mu pomáha zdvojovať vokály a hecovať publikum. Je to Memphis Bleek, v USA tiež veľmi rešpektovaný raper.

„Ten človek by pokojne mohol dať koncert aj sám, rapuje skvelo,“ hovorí ďalší známy, hiphopový dídžej. A má pravdu.

Súhra tria Memphis, Jay-Z a dídžeja Greena Lanterna, ktorý svojho času hrával aj pre iného slávneho rappera Eminema, je bezchybná.

„Jigga ide ako z cédečka,“ komentuje situáciu fanúšik hudobníka, ktorého hit 99 Problems s mohutnými bicími postavil zo sedadiel do pozoru. Jay–Z je skvelý textár, má obdivuhodnú techniku, mimoriadne čistý a výrazný hlas, totálny zmysel pre rytmiku a ukrutný tok slov. Podobne ako na slávnych albumoch, aj teraz ide presne a mení aj emočnú rovinu prejavu.

Je rozprávačom z betónového sveta. Je to posol zo sveta rozvibrovaných klubov, pekných zadkov, miliónových nahrávacích kontraktov. Raper sveta modelingu a sveta, kde sa o úspech bojuje na život a na smrť a kde sa na modré húkačky kričí „fuck the police!“.

Táto rozmanitosť textov sa odráža aj na pestrosti publika. Tínedžerky s novými teniskami a legínami na nohách, vysokoškoláci, manažéri, programátori, bitkári. V hľadisku možno vidieť točiť bokmi 40-ročné dámy, ktoré by človek skôr očakával v chrámovom zbore. Sú tu barmani, taxikári, mihne sa však aj krehučká modelka Linda Nývltová. Jiggova hudba je mocná.

Na hviezdu sa prišli pozrieť aj mladí slovenskí raperi, ktorí v textoch hovoria, že chcú mať veľa peňazí a úspech. Teraz vidia na pódiu stelesnený čierny americký sen.

Skvelý koncert sa končí hitom Encore, ktorý pôvodne Jay-Z nahral s kapelou Linkin Park. Na ľudí padajú kilogramy konfiet. Prvý prídavok je i posledný. Poslednýkrát vyšľahnú skromné plamienky a iskričky. Jay-Z ide oddychovať, má teraz niekoľko dní voľna. Strávi ich s Beyoncé.