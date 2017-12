Marika Gombitová oslavuje

Pre slávu nerobí takmer nič, ale ľudia napriek dlhotrvajúcej absencii na ňu nikdy nezabudli. Marika Gombitová dnes oslávi 50 rokov, pravdepodobne v súkromí svojho petržalského bytu.

12. sep 2006 o 8:45 ZUZANA KOMÁROVÁ PETER BÁLIK

FOTO – TASR

„Aj keď to nikto nevidí, stále na niečom pracujem,“ odkázala nedávno fanúšikom. Narodila sa v Turanoch nad Ondavou, potom prišla do Bratislavy. Presadila sa ako členka skupiny Modus, s ktorou vďaka piesni Úsmev vyhrala Bratislavskú lýru (1977). „Mariku som po prvý raz stretol v roku 1976 v kulturáku, kde sme skúšali s Modusom. Okamžite som vedel, že predo mnou stojí úžasná speváčka,“ spomína Miroslav Žbirka, jej dlhoročný spevácky partner.

Debutový album Dievča do dažďa (1979) odštartoval jej bohatú sólovú dráhu, ktorú pribrzdila nešťastná tragická dopravná nehoda v decembri 1980. Po nej zostala odkázaná na invalidný vozík. Nevzdala to. Pokračovala v koncertovaní a do dnešného dňa nahrala deväť radových platní. Prečo sa po poslednom albume Zostaň z roku 1994 odmlčala, je malou záhadou. Hovorí sa, že po neúspechu nahrávky dostala pocit, že ju ľudia nepotrebujú.

„Myslím, že je tam viac dôvodov, ale môžem povedať, že Marika skutočne pracuje. Počul som jej nové nahrávky, sú výborné, a to, že nespieva, vôbec neuškodilo jej hlasu. Podľa môjho názoru len v jej živote nie je hudba na prvom mieste ako v minulosti,“ hovorí Žbirka. Spolu s textárom Kamilom Peterajom sú jednými z mála ľudí, ktorí majú kľúč k zatvoreným dverám Gombitovej.

Vďaka nadľudskému úsiliu ju presvedčili na naspievanie dvoch duetov – Tajnosľubná a Nespáľme to krásne v nás, ktoré nakoniec vyšli na Žbirkových albumoch. Naposledy Marika vystúpila na verejnosti pred štyrmi rokmi na galavečere Zlatý puk v Nitre.

Napriek tomu, že sa vyhýba verejnosti a rádiá hrajú iba jej staré piesne, stále sa objavuje na popredných miestach v ankete Slávik. To je v slovenskom šoubiznise absolútne ojedinelý jav.

Minulý rok sa ocitla na striebornom mieste – hneď za Zuzanou Smatanovou. „Je obdivuhodné, že má stále verných fanúšikov. Myslím, že to robia zo srdca. Toto by si prial asi každý hudobník,“ hovorí víťazka, ktorá si nie je istá comebackom svojej kolegyne. „Ťažko povedať. Fanúšikovia, ktorí s ňou zažili hitové obdobie, ale aj tí, čo to nestihli, by to určite ocenili. Je to len na nej.“

Comeback zažil aspoň muzikál Neberte nám princeznú z roku 1979, v ktorom Marika zažiarila po boku Mekyho Žbirku. Režisér Ján Ďurovčík síce neuvažoval o pôvodnom obsadení, ale Mariku si želal aspoň na premiére. „Neviem vám zodpovedne povedať, či sa Marika zaujímala o priebeh skúšania muzikálu. Divadlo sa ju však pokúšalo kontaktovať kvôli pozvaniu na premiéru,“ prezrádza Ďurovčík. Neprišla. Vráti sa opäť?

„V poslednom čase som na to myslel denne. Muzikál sme sa snažili urobiť v pôvodných tóninách a zistili sme, že je to náročné. Preto hovorím, že speváčka Marikiných kvalít by mala na scéne pôsobiť. Mala by spievať, a ten tlak musíme vyvinúť my,“ tvrdí Ďurovčík.