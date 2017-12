Jude Law sa chce vrátiť do divadla

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Britský herec Jude Law sa po štyroch rokoch opäť objaví na londýnskej divadelnej scéne divadla Young Vic, ktoré sám pomáhal finančne zachrániť. Herec známy z filmov ako A.I. Umelá inteligencia (2001) či Návrat do Cold Mountain (2003) momentálne rokuje s produkciou predstavenia Hamlet, ktoré by sa malo začať uvádzať už na budúci mesiac. Divadlo sa iba prednedávnom presťahovalo do novej londýnskej budovy v prepočte za 691 miliónov korún. "Chcem sa vrátiť do divadla a tak momentálne doťahujeme posledné detaily. Hľadal som novú budovu a táto je dokonalá. Každý by si nohy dolámal, len aby tu mohol hrať," povedal herec.