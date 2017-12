Fall Out Boy chcú spolupracovať s Jayom-Z

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Americká skupina Fall Out Boy chce presvedčiť Jaya-Z, aby hosťoval na ich novom albume. Raper je v súčasnosti manažérom tvorcov hitu Sugar We're Goin' Down. Členovia ...

12. sep 2006 o 9:05 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Americká skupina Fall Out Boy chce presvedčiť Jaya-Z, aby hosťoval na ich novom albume. Raper je v súčasnosti manažérom tvorcov hitu Sugar We're Goin' Down. Členovia kapely však chcú, aby sa k ním pridal aj priamo v nahrávacom štúdiu. "Chceme priniesť ľudí, ktorých by nikto neočakával. Každý vie, kto sú v súčasnosti naši dobrí kamaráti. Veľmi radi by sme s nimi chceli spolupracovať na našom novom albume. Tento rok sme sa skamarátili napríklad s Lil' Wayne alebo aj naším novým šéfom Jayom-Z," uviedol frontman skupiny Pete Wentz pre internetovú stránku ContactMusic.com.