Sean Combs už nie je Diddy

12. sep 2006 o 11:55 SITA

BRATISLAVA 12. septembra (SITA/AP) - Americký raper a producent Sean Combs už nie je Diddy. Teda aspoň vo Veľkej Británii. Tento hudobný magnát súhlasil s tým, že sa vzdá svojej najnovšej prezývky. Mimosúdne sa na tom dohodol s londýnskym producentom Richardom "Diddy" Dearlovem. Navrhovatelia uviedli, že Combs súhlasil, že "premenuje svoje obchodné aktivity vo Veľkej Británii a už tu nebude vystupovať pod prezývkou Diddy. Combs, predtým známy pod umeleckými menami Puffy a Puff Daddy, začal používať prezývku P. Diddy v roku 2001. Od minulého roka si ju skrátil iba na Diddy. Dearlove podal žalobu pre nekalú súťaž a tvrdil, že zámena mien spôsobovala zmätok. Prípad sa pôvodne mal prerokúvať pred vrchným londýnskym súdom na budúci mesiac. "Začal som dostávať emaily od portorických dievčat, či môžu účinkovať v mojich videoklipoch a ľudia ma prosili, či im môžem navrhnúť módnu značku," uviedol Dearlove v rozhovore pre The Guardian. Combs, ktorého majetok časopis Forbes minulý rok odhadol na 250 miliónov dolárov, súhlasil, že Dearloveovi zaplatí odškodné. Ako však povedal právny zástupca amerického rapera, spor sa urovnal zmierom. Dearlove sa preslávil v 90. rokoch tanečným remixom skladby Atomic od skupiny Blondie. "Nie je podstatné, ako vysoko sa ľudia dostanú. Toto je moje meno. Tiež som bol úspešný. Nie som celosvetová hviezda, no to, čo robím, má tiež svoju cenu," dodal Dearlove.