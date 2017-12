Nebezpečná krása - Jacqueline Bisset

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Britská herečka Winnifred Jacqueline Fraser-Bisset, známa ako Jacqueline Bisset, sa narodila 13. septembra 1944 v anglickom Weybridgei. Aj napriek francúzsky znejúcemu ...

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Britská herečka Winnifred Jacqueline Fraser-Bisset, známa ako Jacqueline Bisset, sa narodila 13. septembra 1944 v anglickom Weybridgei. Aj napriek francúzsky znejúcemu menu je teda Jacqueline rodená Britka. Výber jej mena ovplyvnila pravdepodobne matka Arlette Alexander, ktorá pochádzala z Francúzska a pred vydajom pracovala ako advokátka. Jacqueline sa preto naučila po francúzsky a navyše navštevovala baletný krúžok. Jej otec a lekár Max Fraser Bisset, ktorý počas druhej svetovej vojny pôsobil na Islande, rodinu opustil v čase jej dospievania. Spolu so starším bratom Maxom vyrastali v Tilehurste neďaleko Readingu. Ich mladosť však poznačil nielen odchod otca od rodiny, ale aj krutá diagnóza ich matky - skleróza multiplex.

Keď mala Jacqueline 16 rokov, prihlásila sa na francúzske lýceum v Londýne, kde sa chcela prioritne zdokonaliť v cudzom jazyku. V štúdiu chcela neskôr pokračovať na univerzite. Miesto štúdia sa z nej však stala modelka. Pracovala v Londýne so známymi fotografmi tej doby, akými boli napríklad Terry Donovan, či David Bailey. Ešte predtým však pracovala ako servírka v čínskej reštaurácii. Keď sa stala modelkou, z diaľky sledovala rozvod rodičov. Zakrátko sa začala zaujímať o film a vďaka peniazom zarobeným na predvádzacích mólach si mohla dovoliť zaplatiť hodiny herectva.

Medzinárodné uznanie si vyslúžila koncom 60-tych rokov. Aj keď prvé úlohy získala najmä vďaka prenikavej kráse, neskôr ju začali rešpektovať pre jej talent. Oslovilo ju viacero renomovaných režisérov ako John Huston, François Truffaut, George Cukor, či Roman Polanski. Účinkovala po boku Anthonyho Quinna, Lindy Hamilton, Paula Newmana, alebo Candice Bergen.

Herecky debutovala vo filme Richarda Lestera Fortieľ a ako ho získať z roku 1965. Z vedľajších úloh sa rýchlo presunula do väčších. V roku 1967 účinkovala vo filme Dvaja na ceste a v tom istom roku sa objavila v kinohite Casino Royale. O rok neskôr jej kariéra nabrala na obrátkach, keď z nejasných dôvodov nenastúpila na pľac pri natáčaní filmu Detektív Mia Farrow. Jej manželstvo so spevákom a hercom Frankom Sinatrom sa v tom čase otriasalo v základoch a film mohla zachrániť iba Jacqueline. Šancu, aká prichádza možno raz za život, si nemohla nechať ujsť. V roku 1968 ju režisér Peter Yates obsadil do filmu Bullitov prípad, kde sa jej filmovým partnerom stal Steve McQueen.

Po niekoľkých rokoch driny jej Európa padla k nohám a začiatkom roku 1973 sa z nej stala jednou z najžiadanejších herečiek. Hrala vtedy vo filme Françoisa Truffauta Americká noc. Do konca 70-tych rokov ešte účinkovala vo filmoch Vražda v Orient exprese, The Spiral Staircase, mysterióznej dráme Sudca a jeho kat, dobrodružnej snímke St. Ives a v roku 1977 prijala Yatesovu ponuku hrať v thrilleri Hlbočina. Scény natočené pod vodou vtedy vyvolali vlnu nadšenia, ktorá zmietla zo scény všetky jej konkurentky. Časopis Newsweek ju na základe natočeného materiálu bez váhania vyhlásil za najkrajšiu ženu všetkých čias. Jacqueline sama však vlastné scény s mokrým tričkom neznášala. Nikto jej nepovedal, že budú natoľko provokatívne a cítila sa oklamaná.

Osemdesiate roky priniesli Jacqueline mnoho lákavých ponúk. Účinkovala v snímkach Keď vyprší čas, Trieda a Under the Volcano. Nasledovala práca na dokumentárnych filmoch Notes from Under the Volcano, Observations Under the Volcano, romantickej snímke Forbidden a viacerých televíznych filmoch.

V roku 1996 si takmer siahla na prestížnu sošku známu ako César, ktorej hodnota je zrovnateľná s americkým Oscarom. Filmová akadémia jej ju vtedy takmer udelila za francúzsko-nemecký psychothriller La Cérémonie z roku 1995. O tri roky neskôr ju oslovil režisér Marshall Herskovitz a ponúkol jej rolu vo filme Nebezpečná krása. Ako ďalší natočila thriller Let the Devil Wear Black. S herečkou Leelee Sobieski sa zasa stretla o rok neskôr pri natáčaní televízneho filmu Jana z Arku a s Jeremym Sistom pri natáčaní filmu Ježiš. Sériu filmov s duchovnou tematikou uzavrela v roku 1999 filmom Hon na čarodejnice. Pod vedením režiséra Kevina Connora účinkovala vo filme Na počiatku (2000) a o rok neskôr, stále rovnako príťažlivá ako zamlada, žiarila vo filme Nový rok. Aj keď komédia nie je žáner, ktorý je pre Jacqueline charakteristický, v roku 2003 účinkovala hneď v dvoch - Swing a Latter Days. V rokoch 2004 a 2005 zostala rovnako činná a pre svojich fanúšikov pripravila snímky Príťažlivosť, Joan of Arc: The Virgin Warrior, Vybrané umenie lásky, The Grooming a Domino.

Jacqueline Bisset sa nikdy nevydala, ale muži jej neboli nikdy ľahostajní. V minulosti chodila s hercom a režisérom Vincentom Perezom, Michaelom Sarrazinom, Victorom Draiom, Alexandrom Godunovom a Eminom Boztepeom. So Sarrazinom sa stretla v roku 1968 pri prípravách filmu The Sweet Ride. Čoskoro začali spolu žiť a neskôr spolu účinkovali vo filme Believe in Me z roku 1971. Rozišli sa po troch rokoch. Jacqueline sa potom dala dokopy s Draiom, ktorý podnikal vo Francúzsku. Ich vzťah trval niekoľko rokov. V roku 1981 stretla Godunova, ktorý emigroval z Ruska. Ich vzťah sa rozpadol niekedy v polovici 80-tych rokov, v čase, keď sa Godunov vzdal baletu a stal sa z neho herec. Počas natáčania drámy Le Maison de Jade v roku 1987 sa zamilovala do Vincenta Pereza. Po niekoľkých rokoch sa ale aj ich cesty definitívne rozišli. Od roku 1997 ju bolo často vídať v spoločnosti učiteľa bojových umení Emina Boztepeho.

Jacqueline mala na dosah štyri Zlaté glóbusy, no nikdy žiadny nevyhrala. Nominovaná však bola aj na cenu César, Emmy a iné. Pyšná však môže byť na zisk ceny Zlaté jablko, cenu mesta Karlovy Vary a CineMerit na mníchovskom filmovom festivale.

Jacqueline bola aj hlavnou hviezdou 14. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Trenčianske Teplice - Trenčín, kde sa zúčastnila na slávnostnom otvorení klasického filmového diela Françoisa Truffauta Americká noc. V sobotu 24. júna si prevzala na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach cenu Hercova misia.

Za svoje najobľúbenejšie filmy označila Brief Encounter z roku 1945 a Trblietanie v tráve z roku 1961. Jej najobľúbenejšími herečkami sú Jeanne Moreau, Jessica Lange, z hercov najviac obdivuje Marlona Branda, Anthonyho Hopkinsa a Montgomeryho Clifta. Spomedzi jej filmových úloh ju vraj najviac oslovila postava Julie v Americkej noci. Keď mala odpovedať na otázku, ktorá scéna sa jej z doterajšej kariéry páčila najviac, povedala, že tá, v ktorej sa bila s Anthonym Quinnom vo filme Grécky magnát (1978). Aj keď nie je v žiadnom vzťahu s herečkou Josie Bissett, môže sa hrdiť titulom krstnej mamy herečky Angeliny Jolie.

