Tolkienov Hobit sa dočká filmového spracovania

12. sep 2006 o 10:35 SITA

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Hobit, ktorého už dlho plánuje nakrútiť držiteľ Oscara Peter Jackson, sa podľa najnovších informácií predsa len dočká filmového spracovania. Hobit sa totiž nachádza na zozname filmov, ktoré plánuje produkovať hollywoodske štúdio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Spolupracovať by mali aj so štúdiom New Line Cinema, ktoré financovalo trilógiu Pán prsteňov (2001 - 2003). Uvedené spoločnosti sú zároveň spoluvlastníkmi filmových práv na Hobita.

Hobit, ktorý vyšiel prvýkrát knižne 21. septembra 1937, dejovo predchádza Pánovi prsteňov. Rozpráva o tom, ako Bilbo ukradol Glumovi Prsteň. Kniha J.R.R. Tolkiena s podtitulom Cesta tam a zase späť, sleduje Bilbove dobrodružstvá pri cestovaní po Stredozemi v spoločnosti skupiny trpaslíkov a čarodejníka Gandalfa. Toho by si mohol znovu zahrať Sir Ian McKellen. Ako povedal v rozhovore pre CNN, rád by sa podieľal na Hobitovi a to aj preto, že by nerád videl "niekoho iného hrať Gandalfa."

Podľa časopisu Variety, MGM plánuje nakrútiť aj štvrtého Terminátora, pokračovanie Aféry Thomasa Crowna (1999) a druhého Ružového Pantera. V nasledujúcich rokoch štúdiá plánujú vytvoriť asi šesť vysoko nákladových snímok, pričom v jednom roku by mali predstaviť dva až tri nové filmy. Podľa Variety je pravdepodobné, že Hobita rozdelia na dva filmy. Ako informovali zástupcovia MGM, spoločnosť dúfa, že o réžiu Hobita sa postará Peter Jackson. Jacksonov hovorca však uviedol, že MGM nekontaktovalo režiséra ani jeho produkčnú spoločnosť WingNut. Podľa jeho slov sú momentálne veľmi vyťažení. Približne pred dvoma týždňami Jackson ohlásil svoje najbližšie filmové plány. V roku 2007 bude na Novom Zélande nakrúcať snímky Dambusters a Halo. Pripravuje aj drámu The Lovely Bones. Špecialisti na vizuálne efekty - spoločnosť Weta Digital, ktorej spoluvlastníkom je aj Jackson, zase začína pracovať na novom filme Jamesa Camerona Avatar.