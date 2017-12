E. Longoria po Zúfalých manželkách už nechce účinkovať v seriáli

12. sep 2006 o 10:07 SITA

BRATISLAVA 12. septembra (SITA/AP) - Americká herečka Eva Longoria vyhlásila, že hneď ako seriál Zúfalé manželky skončí, už nechce pracovať pre televíziu. Táto 31-ročná herečka povedala, že miluje televízne médium a rutinu, ktorá v ňom funguje. No i napriek tomu budú Zúfalé manželky jej posledným seriálom. "Nikdy by som Zúfalé manželky neopustila," povedala Longoria. "Milujem nakrúcanie pre televíziu i film, no už iný seriál nakrúcať nebudem," dodala. Longoria, ktorá v seriáli hrá postavu Gabrielle Solis, sa v roku 2007 predstaví na striebornom plátne vo filme How I Met My Boyfriend's Dead Fiancee. Svoj filmový debut zažila po boku Michaela Douglasa vo filme Strážca. Tretia séria Zúfalých manželiek sa na televíznej stanici ABC začína 24. septembra.