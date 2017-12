Cinematik v Piešťanoch odštartuje Volver Pedra Almodóvara

12. sep 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Prvý ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik odštartuje v stredu súťažný film Volver (2006) režiséra Pedra Almodóvara. Festival v kúpeľnom meste Piešťany potrvá od 13. do 17. septembra. Ako agentúru SITA informoval organizátor Peter Konečný, "pilotný ročník festivalu odštartuje tradíciu nového filmového stretnutia s ambíciou zaplniť určité medzery v ponuke filmových festivalov na Slovensku (a v Strednej Európe), a zároveň priniesť podujatie, ktorého dlhodobou stratégiou je jasná orientácia na mladého filmového diváka."

Jedna súťažná a päť nesúťažných sekcií predstaví divákom takmer 30 celovečerných a viac ako 50 krátkych filmov. V hlavnej súťažnej kategórii nazvanej Meeting Point Europe organizátori premietnu kolekciu "piatich najlepších európskych filmov vyrobených v rokoch 2005 a 2006." Pätica vzišla z hlasovania mladých európskych filmových kritikov. V rámci nesúťažných sekcií festival predstaví nový nemecký film, retrospektívnu prehliadku venovanú klasikovi francúzskej komédie Jacquesovi Tatimu, či indickú továreň na sny Bollywood. Nebudú chýbať ani nové, divácky úspešné filmy, ocenené na medzinárodných filmových festivaloch, distribučné predpremiéry, best of Azyl a VŠMU. Festival zároveň predstaví diela režisérov, ktoré sú síce známe za hranicami, no na Slovensku o nich nie je veľmi počuť.

Festival doplnia rôzne sprievodné akcie, ako semináre, koncerty, vystúpenia dídžejov, výstavy a inštalácie výtvarných a iných umelcov. Viac informácií prináša stránka www.cinematik.sk.