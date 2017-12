The Beatles budú mať svoje poštové známky

BRATISLAVA 12. septembra (SITA/AP) - Britská Kráľovská pošta sa rozhodla uctiť si pamiatku najznámejšej hudobnej skupiny histórie The Beatles a v januári budúceho roka vydá šesťdielnu limitovanú edíciu ...

12. sep 2006 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 12. septembra (SITA/AP) - Britská Kráľovská pošta sa rozhodla uctiť si pamiatku najznámejšej hudobnej skupiny histórie The Beatles a v januári budúceho roka vydá šesťdielnu limitovanú edíciu poštových známok s vyobrazením ich albumov. Medzi inými to bude i obal albumu With The Beatles z roku 1963, čo bol druhý album populárnej štvorice z Liverpoolu. V Spojených štátoch skupina týmto albumom debutovala, no tu mal názov Meet The Beatles. Na ďalších známkach v sérii budú vyobrazené obaly albumov Help! (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Abbey Road (1969) a Let It Be (1970).