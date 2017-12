Britney Spears sa narodil syn

13. sep 2006 o 8:20 SITA

LOS ANGELES 13. septembra (SITA/AFP) - Americkej popovej hviezde Britney Spears a jej manželovi Kevinovi Federlinovi sa v utorok v ranných hodinách narodil syn. Informoval o tom magazín People. Spearsovej hovorkyňa Leslie Sloane Zelnik odmietla túto informáciu komentovať.

Podľa magazínu People ich druhý syn prišiel na svet cisárskym rezom, pričom riadny termín pôrodu mal byť v októbri. Ich prvé dieťa, syn Sean Preston oslávi vo štvrtok prvé narodeniny. Podľa špekulácií médií takto rodila podobne ako iné hviezdy showbiznisu z kozmetických dôvodov. Chránia sa tak pred natiahnutím kože, čo považujú za kozmetický prehrešok.

Jej manžel 28 ročný Kevin Federline má už dve deti zo svojho prvého vzťahu z herečkou Shar Jackson. Britney Spears uspela v roku 1999 svojim albumom "Baby One More Time" z ktorého sa predalo 60 miliónov kusov. Singel "Oops!... I Did It Again" bol najrýchlejšie predávaným singlom speváčky, keď sa za týždeň od vydania predalo 1,3 milióna kusov. V súčasnosti sa však o nej hovorí len v súvislosti s jej osobným životom.