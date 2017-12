Tony Curtis odmieta pred kamerami zostarnúť

13. sep 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Hollywoodsky veterán Tony Curtis odmieta prijímať úlohy odrážajúce jeho vek. Aj vo svojich 81 rokoch totiž tvrdí, že mu ženy stále padajú k nohám. Hercovi, známemu napríklad z filmu Niekto to rád horúce (1959), často ponúkajú úlohy starých otcov a elegantných džentlmenov. On však trvá na tom, že chce stvárňovať romantických hrdinov. "Odmietam na plátne zostarnúť. Nebudem hrať dedkov, strýkov či sudcov. To sa nikdy nestane," povedal Curtis. "Stále vyzerám skvelo a ženy sa za mnou stále otáčajú. A to mi robí dobre. Možnože zniem egoisticky, ale naozaj egoista nie som. Som iba šťastný, že ma ženy ešte vždy milujú," dodal.