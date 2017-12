Jane Fonda súhlasila s pokarhaním herečky Lindsay Lohan

BRATISLAVA 13. septembra (SITA/AP) - Americká herečka Jane Fonda pochválila produkciu svojho najnovšieho filmu Georgia Rule za to, že jej mladej kolegyni Lindsay Lohan vynadala za časté absencie na pľaci.

"Myslím, že z času na čas potrebuje každý mladý človek, ktorý žije takto naplno, aby mu niekto povedal, že má spomaliť. Myslím, že to bolo správne," uviedla 68-ročná herečka v rozhovore pre reláciu Access Hollywood. V júli producent spoločnosti Morgan Creek Productions James G. Robinson napomenul 20-ročnú herečku listom, v ktorom nepriaznivo zhodnotil jej správanie pred kamerami i mimo nich a spochybnil jej absenciu z dôvodu vyčerpania. "Všetci sme si viac než istí, že tvoje celonočné záťahy a večierky sú pravým dôvodom tvojho údajného vyčerpania," napísal vtedy.

Jane Fonda sa s listom úplne stotožňuje. "Je vo všetkých časopisoch, takže o jej každom pohybe sa dočítate všade. Je na všetkých večierkoch. Je mladá, takže to môže zvládať. Po čase si ale uvedomí, že je ťažké spojiť večierky s tvrdou prácou. Dúfam, že toto už chápe," povedala. Vo filme Georgia Rule hrá Lohan mladú dievčinu v problémoch. Okrem nej a Jane Fonda sa pred kamerami predstaví i herečka Felicity Huffman. Film, ktorý sa dokončuje, sa do kín dostane už na budúci rok. Fonda i napriek prísnemu postoju má pre mladú herečku pochopenie. "Chcela by som ju zobrať do náruče a držať, kým nedospeje. Je mladá a taká veľmi sama. A je veľmi talentovaná," dodala.