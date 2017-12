Jaya Kaya zatkli pred londýnskym klubom

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Speváka Jaya Kaya zatkli pre hádku pred istým londýnskym nočným klubom. Tridsaťšesťročný frontman skupiny Jamiroquai vraj po slovnej výmene názorov zaútočil na fotografa.

13. sep 2006 o 10:55 SITA

Podľa internetovej stránky spoločnosti BBC, Scotland Yard potvrdil, že tridsiatnik sa ocitol vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z napadnutia. Neskôr ho však bez ďalších následkov prepustili.

Spevák, ktorý zarobil milióny predajom nahrávok ako The Return Of The Space Cowboy (1994), Travelling without Moving (1996) alebo A Funk Odyssey (2001), sa do konfliktu s fotografmi dostal už niekoľkokrát. Potýčka s fotografom pred premiérou snímky Star Wars: Epizóda II - Klonovaní útočia v roku 2002 skončila krvácaním z nosa a vzájomnými obvineniami oboch zainteresovaných.