Roman Polański dostane cenu za celoživotné dielo

13. sep 2006 o 11:20 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Poľský režisér Roman Polański dostane od Európskej filmovej akadémie cenu za celoživotné dielo. Sedemdesiattriročného rodáka z Paríža ocenia za výnimočný prínos svetovej kinematografii. Cenu si prevezme v decembri počas odovzdávania Európskych filmových cien v poľskej Varšave.

Filmár, ktorý v Poľsku prežil hrôzy II. svetovej vojny, získal Oscara za film Pianista (2002) inšpirovaný jeho vlastným útekom z krakovského geta. Polańského matka zomrela v koncentračnom tábore v Osvienčime, otec takmer zahynul v rakúskom koncentračnom tábore Mauthausen-Gusen, ale jemu sa podarilo z krakovského geta ujsť a vojnu prečkal potulkami po poľskom vidieku. Film získal aj Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes a britské filmové ceny BAFTA v kategóriách Najlepší film a Najlepšia réžia.

Polański, ktorý plynulo rozpráva šiestimi jazykmi: poľsky, rusky, anglicky, francúzsky, španielsky a taliansky, študoval na filmovej škole v Lodži. Ukončil ju v roku 1959 a spočiatku pôsobil ako divadelný a filmový herec. Režijnú kariéru začal v roku 1958 krátkymi filmami, za ktoré získal množstvo medzinárodných ocenení. Ako režisér hraných filmov úspešne debutoval psychologickou drámou troch ľudí Nôž vo vode (1962), za ktorý získal hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a vyslúžil si aj svoju prvú nomináciu na Oscara. V roku 1968 Polański nakrútil úspešný psychologický thriller Rosemary má dieťatko. Medzi jeho ďalšie významné filmy patrí film noir Čínska štvrť (1974) s Jackom Nicholsonom a Faye Dunaway v hlavných úlohách, alebo romantická dráma Tess (1979), ktorú nakrútil v anglicko-francúzskej koprodukcii.

Jeho druhú manželku Sharon Tate 9. augusta 1969 brutálne zavraždila fanatická skupina narkomanov združených okolo Charlesa Mansona. Tate bola v tom čase v ôsmom mesiaci tehotenstva - čakala ich prvé dieťa. Krátko po zatknutí vrahov odišiel zničený Polański so zlomeným srdcom do Európy. V tom istom roku stratil aj blízkeho priateľa a spolupracovníka - džezmena Krzysztofa Komedu. O niekoľko rokov neskôr sa 43-ročný režisér zaplietol do sexuálneho škandálu - obvinili ho zo znásilnenia 13-ročnej Samanthy Geimer. Po 45 dňoch strávených na psychiatrii 1. februára 1978 zo Štátov ušiel do Francúzska, kde sa ako právoplatný občan krajiny usadil mimo dosahu americkej jurisdikcie. V USA mu naďalej hrozí 50 rokov väzenia a bezpečne sa nemôže cítiť ani v ďalších krajinách, ktoré s nimi majú dohodu o vydávaní stíhaných osôb. Režisér sa preto týmto krajinám, ako je napríklad Veľká Británia, vyhýba a cestuje najmä medzi Francúzskom a Poľskom. Preto si nemohol v roku 2002 osobne prevziať ani svojho jediného Oscara. Až o päť mesiacov neskôr mu ho vo Francúzsku odovzdal jeho dobrý priateľ - herec Harrison Ford. O rok neskôr dostal na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch Krištáľový glóbus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii.

Cenu za celoživotné dielo už od Európskej filmovej akadémie dostal herec Sir Sean Connery, skladateľ Ennio Morricone a komediálna skupina Monty Python.