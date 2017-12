Novou držiteľkou Oscara bude asi Helen Mirren

BRATISLAVA 13. septembra (SITA/AP) - Najnovšou kandidátkou na zisk Oscara v hlavnej ženskej úlohe je britská herečka Helen Mirren, ktorá len prednedávnom získala Emmy a na Medzinárodnom filmovom festivale ...

13. sep 2006 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA/AP) - Najnovšou kandidátkou na zisk Oscara v hlavnej ženskej úlohe je britská herečka Helen Mirren, ktorá len prednedávnom získala Emmy a na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach Zlatého leva. Kým Emmy dostala za postavu kráľovnej Alžbety II. v televíznom seriáli Elizabeth I., Zlatého leva jej porota v Benátkach udelila za stvárnenie Alžbety II. vo filme The Queen. Aj preto ju už teraz mnohí pasujú za držiteľku budúcoročného Oscara.

Samotná herečka tvrdí, že stvárniť človeka, ktorý ešte stále žije bolo pre ňu mimoriadne ťažké. "Neviete si predstaviť, aké to bolo pre mňa odstrašujúce," povedala 61-ročná Mirren, známa ako detektívka Jane Tennison z thrilleru Hlavný podozrivý. "Nemala som doteraz veľa možností hrať žijúce osoby. Nie sú to dobré úlohy, pretože osoby, ktoré máte predstavovať nikdy nezahráte ani spolovice tak dobre ako by ste mali," vysvetlila herečka.