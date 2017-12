Jamelia chce nahrať viac albumov pred ďalším dieťaťom

14. sep 2006 o 8:10 SITA

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Britská speváčka Jamelia prisľúbila svojim fanúšikom, že nahrá niekoľko albumov predtým, než sa opäť stane matkou. Táto r'n'b speváčka, ktorej najnovší album Walk With Me vyjde koncom mesiaca, strávila posledné dva roky starostlivosťou o svoje dve deti Teju a Tiani. "Nebudem sa držať trendu - album, dieťa, album, dieťa. Chcela by som nahrať viac albumov, než budem mať ďalšie deti. Sľubujem," povedala Jamelia. "Naozaj si opäť užívam spievanie. Je to pre mňa rovnaká radosť, ako byť doma s deťmi. Chýbalo mi spievanie, nahrávanie a vystupovanie. Obe tieto polohy pre mňa znamenajú všetko. Chvíľu som supermama, otočím sa a snažím sa byť superhviezda. Obidve veci chcem robiť na 100 percent," dodala.