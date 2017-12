Whitney Houston požiadala o právne odlúčenie od Bobbyho Browna

BRATISLAVA 14. septembra (SITA/AP) - Búrlivé manželstvo speváckeho páru Whitney Houston a Bobbyho Browna, ktoré doposiaľ odolávalo závislosti od drog, niekoľkým zatknutiam či domácemu násiliu, sa končí.

Držiteľka ceny Grammy v piatok 8. septembra podala na vrchnom súde v Orange County žiadosť o právne odlúčenie od Browna, za ktorého je vydatá už 14 rokov. Ako dôvod uviedla neprekonateľné rozdiely. "Je to právne odlúčenie. Nie je to rozvod či žiadosť o rozvod," uviedla Brownova právna zástupkyňa z Atlanty Phaedra Parks. Speváčkina hovorkyňa Nancy Seltzer vyhlásila, že Houston sa k celej záležitosti nebude vyjadrovať. Na otázku, či sa Parks o veci rozprávala s Brownom, odpovedala: "Bobby sa teraz s nikým nerozpráva."

Houston a Brown, ktorí majú dom v meste Alpharetta v štáte Georgia, spoločne vychovávajú 13-ročnú dcéru Bobbi Kristinu. Podľa súdnych dokumentov matka s dcérou momentálne bývajú v kalifornskom Laguna Hills. Houston v žiadosti požiadala o starostlivosť o dcéru s tým, že Brown by mal právo ju kedykoľvek navštíviť. O otázke rozdelenia majetku by speváčka rada rozhodla neskôr. Keď sa pár v roku 1992 zobral, nestranným pozorovateľom tento zväzok pripadal úplne nevhodný. Houston, jedna z najlepšie predávajúcich speváčok v histórii, bola mimoriadne úspešná hviezda s dokonalou, takmer nepoškvrnenou minulosťou, kým Brown, ktorý si slávu získal ako člen chlapčenskej skupiny New Edition, bol iba vulgárnym r'n'b spevákom s obrazom pouličného gangstra. Ako však roky ubiehali, bolo ťažké zistiť, kto z páru má väčšie problémy. Browna, ktorý nahral hity ako My Prerogative a Every Little Step, niekoľkokrát zatkli pre drogy, alkohol a dokonca aj za napadnutie manželky. Houston zvádzala vlastný boj so závislosťou od drog, ktorá nenávratne poškodila jej reputáciu. Manželia spolu tvorili sen každého vydavateľa bulvárneho periodika. Keď pred pár rokmi Browna prepustili z väzenia, nadšená Houston ho privítala pred zástupmi novinárov a fanúšikov tak, že mu skočila okolo krku a celou váhou sa naňho zavesila. V roku 2002 speváčka v rozhovore pre televíznu stanicu ABC priznala problémy s drogami, no poprela, že by niekedy užívala crack. O dva roky neskôr sa prihlásila na protidrogové liečenie, ktoré si zopakovala aj v roku 2005. Po druhom liečení vyhlásila, že jej zo závislosti od drog pomohli modlitby. Brown vtedy tvrdil, že manželke pomáha tak, ako len môže. "Je treba dvoch, aby veci fungovali tak ako majú. Bol som tu pre ňu presne tak, ako tu bola ona pre mňa, keď som mal rovnaké problémy," uviedol Brown v relácii Access Hollywood.

Hviezdny pár sa pred niekoľkými rokmi už načas rozišiel, no manželstvo vydržalo i napriek klebetám a rôznym špekuláciám. O ich spoločnom živote sa mohla americká verejnosť presvedčiť na vlastné oči, keď Brown začal s nakrúcaním vlastnej reality show Being Bobby Brown na televíznej stanici Bravo. V programe spevák pôsobil veľmi vyrovnane, kým Houston ako uzlíček nervov. Pred kamerami sa manželia neváhali pohádať aj o svojom manželstve či milostnom živote. Začiatkom roka špekulácie o konci sledovaného manželstva opäť zosilneli. Brownova sestra zažila svojich 15 minút slávy, keď pre bulvárny týždenník National Enquirer vyhlásila, že jej známa švagriná je opäť závislá od cracku. Poskytla i fotografie, o ktorých tvrdila, že sú zo speváčkinej kúpeľne. Bol na nich veľký neporiadok a dôkazy o užívaní drog.

V poslednej dobe sa Whitney Houston snaží verejne očistiť svoje meno. V utorok večer sa napríklad spolu so svojou sesternicou Dionne Warwick a magnátom Clivom Davisom objavila na prestížnom večierku v Los Angeles. Okrem toho pracuje na novom albume. Štyridsaťtriročná speváčka vyhrala v 80. a 90. rokoch niekoľko cien Grammy, vrátane dvoch za hit I Will Always Love You, z filmu Osobný strážca (1992), kde si i zahrala po boku Kevina Costnera.