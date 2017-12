My Chemical Romance kráčajú po stopách hudobných legiend

14. sep 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Americká päťčlenná hudobná skupina My Chemical Romance vydáva 23. októbra nový album s názvom The Black Parade. Prvým avizovaným singlom z neho bude Welcome To The Black Parade. Producentom albumu je Rob Cavallo, ktorý stojí za comebackovým albumom American Idiot punkovej formácie Green Day. Poslucháči na ňom nájdu hudobné odkazy na Queen, Davida Bowieho alebo Green Day.

Rocková skupina My Chemical Romance vznikla v roku 2000 v americkom štáte New Jersey. O dva roky na to debutovali albumom Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, no výraznejší prelom zaznamenali kritikou oceňovaným albumom Three Cheers for Sweet Revenge v roku 2004. Hudobný štýl, ktorí hrajú oni sami označujú ako rock, alebo divoký, "nebezpečný" pop.

Viac informácií o tejto skupine možno nájsť na ich oficiálnej internetovej stránke www.mychemicalromance.com.