Cmorik dostal za Nádherný deň multiplatinovú platňu

16. sep 2006 o 14:25 TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - S multiplatinovou platňou za predaj debutového albumu Nádherný deň odchádzal zo svojho bratislavského koncertu SuperStar Peter Cmorik.

Dvojhodinové piatkové vystúpenie v Babylone - letnom pavilóne bolo ďalšou zastávkou jeho turné, ktoré 1. septembra odštartoval v rodnom Veľkom Krtíši. Aj bratislavským fanúšikom zahral všetky pesničky z už "multiplatinového" albumu Nádherný deň, no pridal aj niekoľko srdcoviek od iných interpretov. Peter si podľa vlastných slov turné užíva "najviac na svete". "Celé je fantastické a ľudia, ktorí prídu, sa bavia. Výmena energie teda naozaj funguje. Okrem toho muzikanti, ktorí so mnou hrajú, sú nielen výborní hudobníci, ale i ľudia a výborne sme si sadli," pochvaľuje si Cmorik, ktorý hrá každý deň a všade ide naplno. Potom si však namiesto nočných žúrov radšej dopraje poriadne dlhý spánok a do postele sa snaží dostať čo najskôr.