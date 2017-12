Česi chodia na staré klubové filmy oveľa viac ako Slováci

17. sep 2006 o 9:47 ČTK

Bratislava 17. septembra (ČTK) - Česi chodia do kina na staré filmy zo zlatého fondu svetovej kinematografie oveľa viac ako Slováci. Ukazujú to štatistiky Projektu 100, ktorý každoročne vracia do filmových klubov hodnotné svetové diela. Od svojho štartu v roku 1995 prilákal do českých kín 621.031 divákov, zatiaľ čo na Slovensku ich prišlo 183.110, povedali ČTK organizátori projektu.

Zohnať a zaplatiť kultové filmy spred desiatok rokov si pritom podľa predsedu Asociácie slovenských filmových klubov Petra Dubeckého vyžaduje oveľa väčšiu námahu i náklady, ako pri bežnej premiére komerčných filmov. V Česku prejavujú väčší záujem už samotné filmové kluby.

"Kým tam sa do prehliadky zapojí 120 kín, u nás iba 30 až 40," povedal Dubecký. "Je to dané teritóriom i veľkosťou krajiny, v Čechách tak idú do kín dve - tri kópie filmu, u nás jedna," dodáva organizátor, ktorý však uznáva, že veľa filmov z projektu dnes dostať aj na DVD. Preto sa druhý rok snaží priblížiť prehliadku divákom nielen výberom atraktívnych titulov, ale aj presunutím akcie z jarných mesiacov na divácky atraktívnejšiu jeseň.

Návštevnosti prehliadky by však podľa neho pomohla aj lepšia spolupráca s televíziou. "U nás bol dlho Moravskosliezsky kraj Popoluškou. Keď nás však začala propagovať ostravská televízia, návštevnosť sa výrazne zlepšila," tvrdí Rudolf Fiedler z českého Projektu 100.

Prehliadku na oboch stranách rieky Moravy dotujú ministerstvá kultúry, náklady na uvedenie jedného titulu totiž bývajú viac ako 5000 eur. Aj preto ich Česi a Slováci kupujú spoločne. Napríklad cena práv na ruský film Krížnik Potemkin (1925), ktorý tento rok uvádzajú, bola 3000 eur. Cena jednej premietacej kópie býva ešte vyššia, je úspechom zohnať ju za 2000 eur. Titulkovanie vyjde asi na 1000 eur.

"Aby sa nám vrátili náklady, musel by jeden film zarobiť asi 12 000 eur. Na druhej strane, filmy kupujeme na tri až sedem rokov," konštatoval Dubecký. Dodal, že ak na film príde od 3000 do 5000 divákov, je to úspech. Do filmových klubov pritom chodí asi štyri až päť percent návštevníkov kín.

V Česku sa práve skončil v poradí dvanásty Projekt 100, pričom záujem o predstavenia prejavilo 57.421 divákov, na Slovensku odštartoval v utorok. Prehliadka do 14. decembra obohatí ponuku 36 filmových klubov a kín v 29 mestách Slovenska o desať titulov. Okrem Potemkina je to Na východ od raja (1955) s Jamesom Deanom, Keby... (1968), Na konci s dychom (1959) s Jean-Paulom Belmondom a debut "otca" Hviezdnych vojen Georgea Lucasa THX 1138 (1971). Premietajú aj novšie filmy, ovenčené cenami z festivalov, ako hudobný Commitments (1991) alebo Manderlay a Dieťa (2005). V Česku divákov najviac zaujali Motocyklové denníky (2004), slovenskú prehliadku v utorok otvoril nemenej populárny Dvojaký život Veroniky (1991) od Krzystofa Kieślowského.

