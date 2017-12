GOZA predstaví rozprávkového Albína Brunovského

17. sep 2006 o 11:16 SITA

BRATISLAVA 17. septembra (SITA) - Predstaviť maliara, grafika, ilustrátora a autora bývalých československých bankoviek v inom svetle - to je hlavným cieľom výstavy Rozprávkový svet Albína Brunovského, ktorú Galéria občianskeho združenia Artotéka (GOZA) sprístupní od pondelka, 18. septembra, na Panenskej ulici 13 v Bratislave. Prehliadka sa koná pri príležitosti 70. nedožitých umelcových narodenín, potrvá do 2. novembra. Nadväzuje na výstavu Albín Brunovský: Knižné ilustrácie z apríla až mája tohto roka, ktorú organizovala Záhorská galéria v Senici. Podľa autorky koncepcie výstavy Viery Radziwill-Anoškinovej pôjde o súbor asi 80 umelcových malieb a kresieb z 13 rozprávkových kníh. Výstava chce zachytiť Brunovského tvorbu od roku 1959, teda ilustrácií v knižných dielach Čokoládová rozprávka spisovateľa Jána Stacha alebo Kúzla pod stolom od Miroslava Válka až po rok 1993, keď svojimi maľbami prispel do vedeckého diela Pavla Dvořáka Zlatá kniha Bratislavy. "Prehliadka nie je určená len deťom, určite si ju radi pozrú i dospelí, lebo Brunovský je tu zrazu v trošku inej polohe, než ho doposiaľ ľudia poznajú, napríklad, aj z malieb v Národnej rade Slovenskej republiky," uviedla Radziwill-Anoškinová.

Albín Brunovský sa narodil 25. decembra 1935 v Zohore. Študoval na VŠVU v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka, od r. 1967 pôsobil na VŠVU ako pedagóg. Patril k najvýznamnejším slovenským grafikom a ilustrátorom konca 20. storočia. V tvorbe rozvinul poetiku imaginatívneho realizmu. Zaoberal sa maľbou na drevo miniaturistickou technikou, často používal techniku farebného leptu a akvatinty. Ilustroval takmer 140 kníh pre dospelých i pre deti. Nositeľ mnohých domácich i zahraničných ocenení, od roku 1985 slovenský národný umelec. Zomrel 20. januára 1997 v Bratislave.