The Rock sa vracia na strieborné plátno

BRATISLAVA 18. septembra (SITA/AP) - Trend opadávajúcej návštevnosti severoamerických kín pokračoval aj počas uplynulého víkendu. A to i napriek tomu, že diváci pomohli filmu Gridiron Gang s wrestlingovým ...

18. sep 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 18. septembra (SITA/AP) - Trend opadávajúcej návštevnosti severoamerických kín pokračoval aj počas uplynulého víkendu. A to i napriek tomu, že diváci pomohli filmu Gridiron Gang s wrestlingovým šampiónom Dwaynom "The Rock" Johnsonom vyšplhať sa na prvú priečku v zárobkoch. Dráma spoločnosti Sony Pictures o futbalovom tíme v mládežníckom centre v Los Angeles zarobila v prepočte 441 miliónov korún. Novinka je v poradí už desiatym filmom spoločnosti Sony, ktorý sa v tomto roku prebojoval na prvé miesto v návštevnosti. Tým stanovil nový rekord vo filmovom priemysle. Celkový zisk prvých dvanástich filmov klesol oproti rovnakému obdobiu pred rokom o 12,3 percenta. Zisky štúdií sú oproti minulému roku lepšie o 6,2 percenta a návštevnosť je lepšia o tri percentá. Napriek veľkým očakávaniam režiséra Briana De Palmu a hviezdnemu obsadeniu filmu The Black Dahlia, v ktorom nechýbali ani Josh Hartnett a Scarlett Johansson, sa tento novodobý film noir dostal na druhú priečku so ziskom v prepočte 305 miliónov korún. Film si viedol lepšie ako minulotýždňová dvojka, snímka Hollywoodland, ktorá sa počas uplynulého víkendu prepadla až na deviate miesto. Oba filmy majú podobný nádych tajomna a oba sa odohrávajú v Los Angeles. Rovnako ako Gridiron Gang v prvej desiatke ešte figuruje film Invincible z futbalového prostredia. "Keďže v súčasnosti v kinách bežia dva temné filmy z Los Angeles a dve futbalové drámy, diváci zrejme majú pocit, že už to všetko videli a preto ich do kín veľa neprišlo," uviedol Paul Dergarabedian, prezident spoločnosti Exhibitor Relations. Animovaný film Everyone's Hero získal tretie miesto a v prepočte 182 miliónov korún. Ďalšia novinka v amerických kinách The Last Kiss od spoločnosti Paramount sa prebojovala na štvrtú priečku a zarobila 138 miliónov korún.