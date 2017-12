Moby skomponoval ódu na New York

18. sep 2006 o 17:35 SITA

BRATISLAVA 18. septembra (SITA) - Angažovaný hudobný umelec Moby vydáva v najbližších dňoch svoj nový singel s názvom New York, New York. Svoj najnovší hudobný počin Moby zrealizoval v rámci vydania výberovky 15 najväčších hitov Go - The Very Best Of Moby, ktorá vyjde 6. novembra. Na piesni spolupracovala aj speváčka kapely Blondie Debbie Harry a kooperáciu s avantgardným umelcom si pochvaľovala.

Pieseň New York, New York je ódou na mesto, ktoré doteraz inšpirovalo desiatky renomovaných umelcov, mimo iných aj Woodyho Allena. Najnovšia nahrávka z dielne 41-ročného Mobyho sa objaví na trhu aj v niekoľkých remixoch, o ktoré sa postarajú DJ-ské hviezdy Armand van Helden a Tocadisco.